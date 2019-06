“Tengo todo el dinero y la fama que la gente puede soñar”: ‘Chicharito’

Javier Hernández ha sido fuertemente cuestionado por su bajo nivel de juego durante la última temporada y por haberse negado a disputar la Copa Oro 2019 (15 de junio-7 de julio), aunque este último aspecto está más que justificado, toda vez que debutará como padre por esos días.

Ante tales críticas, “Chicharito” afirmó en entrevista con Fox Sports que hoy por hoy le quedan pocos retos en su carrera deportiva, aunque dejó en claro que siempre sueña “cosas chingonas”, por ende, aún no ha emigrado del futbol europeo rumbo a una liga de menor nivel como la MLS.

“Jugué en los mejores clubes del mundo, tengo todo el dinero y la fama que la gente puede soñar. En lo futbolístico he ganado Premiers, jugado Mundiales, soy el máximo goleador (del Tri). Lo que la cultura me enseñó ya lo tengo, entonces ¿ahora qué?”.

JAVIER HERNÁNDEZ

Port otro lado, explicó que diversos sectores de la afición y la prensa juzgan mal a los seleccionados nacionales que militan en Europa, incluso aseveró que suelen criticar sus logros debido a la “cultura sumisa” que prevalece en el imaginario de los mexicanos.

“Venimos de una cultura sumisa. Si uno habla de sus logros o de sus valores, se ve mal, ya piensan que eres un ‘mamila’, un agrandado. Muchos consideran que yo quise deshacer a la Selección Mexicana, pero eso no es cierto. Aunque el Tri es de los que más ganancias deja, los jugadores no recibimos parte de ello. De hecho, desde siempre los que más ganan son los que no juegan”.

JAVIER HERNÁNDEZ

Finalmente, descartó dar detalles sobre su futuro, pero aseguró que su idea es mantenerse en el balompié de élite, máxime ahora que suena para el Valencia, equipo de la Liga Española.

Fuente: SDP noticias