Surge banda de metal inspirada en Fernando Colunga

Aquel galán que muchos conocimos por sus actuaciones en telenovelas como “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del barrio”, hoy es una gran estrella a tal punto que su popularidad llegó a Serbia. Incluso, en el país soberano se formó una banda en su honor.

La agrupación de death metal se hace llamar “Fernando Colunga Ultimate Experience” y se creó en 2010 y aunque han existido por más de 9 años, su popularidad ha vuelto a tomar fuerza.

“FCUE” se enteró que su nombre suena en México y mandó un saludo a modo de agradecimiento.

“México, gracias por todo el apoyo e interés que han demostrado por la banda los últimos días. Los miembros de Fernando Colunga Ultimate Experience los saludamos a todos. Aplausos”

Los originarios de Požarevac no dudan en lanzar temas que resaltan las cualidades del actor mexicano, incluso uno de sus populares temas se hace llamar “Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas” (Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas).

A continuación te la presentamos:

Actualmente la banda está separada; sin embargo, previo a tomar caminos diferentes inmortalizaron su amor por el galán en el disco “Toxic Hog Cult”, el cual incluye 12 canciones.

Cabe mencionar que Fernando, de 53 años de edad, recientemente reapareció en el Festival de Cine de Cannes, donde posó junto a Sylvester Stallone.

Fuente: SDP noticias