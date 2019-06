Sí he polarizado al país, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que sí ha polarizado al país, pero justificó que es porque está en contra de la corrupción.

Sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación y quiero que no haya desigualdad en el país y que se respeten los derechos humanos.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El mandatario reiteró que muchos ciudadanos están conscientes del cambio en el país, sin embargo, hay muchos que se aferran a la realidad.

Comentó que antes las decisiones las tomaba una élite y ahora tiene que “tocarles la puerta” o “mandarles un e-mail” para que se enteren de la transformación de México.

Ya no hay corrupción tolerada, impunidad tolerada, ya no importa de qué medio eres sino tiene la razón, no interesa el influyentismo, no interesa la fama, los grados.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Fuente: SDP noticias