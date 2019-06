Queda Alexa fuera de selectivo de gimnasia

La medallista de bronce en el Campeonato Mundial 2019, la gimnasta de la modalidad de artística, Alexa Moreno, podría quedar fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019, al ausentarse por recomendación médica del tercer control selectivo celebrado en Querétaro.

Durante la segunda evaluación (de tres que implica el proceso) realizado el sábado en el Campeonato Nacional Querétaro 2019, Moreno sufrió un golpe en la cabeza; tras el incidente, la deportista continuó y terminó ubicada en la séptima posición general del All Around.

“Se pegó en la cabeza y hubo un momento en que perdió el conocimiento, después continuó y estaba desorientada, tras una revisión, en ese momento estaba apta para seguir y terminó la competencia”, dijo un miembro del cuerpo técnico de Moreno.

“Al día siguiente presentó mareo, vómito y dolor de cabeza, un golpe de cabeza puede dejar secuelas. El doctor recomendó que no participara (tercer control) hasta hacer estudios”.

El cuerpo de entrenadores avisó a Aída Morán, técnica de artística femenil de la Federación Mexicana de Gimnasia, del impedimento de Alexa de competir en el tercer control y quedando en manos de la FMG el futuro rumbo a Lima 2019 de la gimnasta representante de Baja California.

En el primer control, en mayo, Moreno se colocó en el tercer puesto del ranking, por el primero y segundo de Nicolle Castro y Ahtziri Sandoval; Elsa García, Victoria Mata, Paulina Campos, Daniela Briceño, Jimena Gutiérrez, Ana Gutiérrez y Ana Lago, ocuparon del cuarto al décimo.

Ana Gutiérrez, de Quintana Roo, Paulina Campos, de San Luis Potosí, Victoria Mata y Elsa García, de Nuevo León, ocuparon del primero al quinto sitio durante el segundo control (sábado), y hoy, Ana Gutiérrez, Campos, Nicolle Castro, García, y Jimena Gutiérrez, del primero al quinto.

La selección nacional se conformará de cinco elementos y una reserva de cara a Lima 2019.