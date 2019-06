Presenta gobernadora App para mujeres contra violencia y expone su dolor y coraje

Creo que en los casi 30 años que tengo en la actividad periodística, no me había tocado ver a un gobernante, en este caso la gobernadora Claudia Pavlovich tan dolida, frustrada y sensible ante los hechos de la semana anterior, la cual calificó como la más dolorosa que ha vivido como gobernadora, cuando en un solo un día tres mujeres, una de ellas una niña de siete años, fueron asesinadas y una cuarta fue atacada a batazos durante un asalto.

Pero tampoco habíamos visto una respuesta tan rápida para atacar esta problemática, que ha unido a la sociedad, como lo atestiguamos este lunes cuando la mandataria presentó una aplicación, que ya había anunciado el pasado viernes, la cual pueden utilizar desde su teléfono celular, quienes se sientan o consideren que están en riesgo.

Esto es, con la fortaleza que la caracteriza, la mandataria de inmediato puso a su gente a trabajar para crear esta “app” que es una especie de botón de pánico con el que las mujeres cuando se sientan en peligro podrán mandar un mensaje de auxilio a una red de familiares que cada quien registre y al 911, con todo y ubicación.

La aplicación Mujer Segura ya está disponible para su descarga gratuita tanto para iPhone como para Android; está enlazada al C5 y con solo presionar un botón se activará una alerta a las autoridades y a dos contactos de una red de confianza.

Cabe señalar que Pavlovich Arellano presentó esta aplicación durante la sesión del Consejo directivo de Transversalidad celebrado este lunes, donde admitió que “esta semana pasada fue la más dolorosa que he vivido como gobernadora, y ya hoy son tres años con ocho meses y no sé cuántos días, la más dolorosa sin duda, porque como mujer, como madre de familia de tres hijas, como hija, como hermana y como gobernadora, me parece brutal, inhumano e increíble lo que ha sucedido en mi estado en un solo día”.

Además, externó su tristeza y frustración “porque una sociedad que permite que las mujeres por el solo hecho de ser mujeres sean víctimas de odio, es una sociedad lamentablemente dedicada y condenada al fracaso y no quiero que se me malinterprete, escúchenme bien, pero a veces me pregunto, no a veces muy seguido la verdad, qué tipos de seres humanos estamos formando, que un hombre se atreve a ponerle las manos encima a una niña hasta dejarla sin vida”… y tiene razón.

Ante ello, expresó que pondrá en marcha el programa MAS conformado por comités ciudadanos que definirán las necesidades específicas de su zona para bajar la incidencia delictiva.

Pavlovich Arellano exhortó a todos, desde autoridades, sociedad civil, clero, pero sobre todo a los padres de familia a comprometerse para frenar la falta de principios, de la falta de valores, de la falta de educación, de la falta de información, de lo que hemos creado en nuestras propias familias, recalcó, al señalar que ya basta de la ola de violencia que hemos vivido… Ojalá que sus palabras tengan eco en todos quienes habitamos esta entidad…

Policías estatales piden ayuda ante hechos de violencia en su contra

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, están pidiendo la intervención de la gobernadora Claudia Pavlovich, ante los hechos de violencia ocurridos en su contra, el más reciente el pasado domingo en la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, en donde fueron ultimados el comandante Alberto Vásquez Varela y el Oficial Martín Roberto Piñuelas Chávez.

Los 800 elementos estatales entregarán hoy un documento a la mandataria en el que argumentan que están en desamparo por parte de los jefes de la base en esta capital, en donde son humillados y amenazados, por lo que piden su cese… Habrá que ver que dice el comisario de la PESP, Ramón Mancilla y el titular de la Secretaría de Seguridad, David Anaya Cooley.

