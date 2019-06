Despierta Toronto ante Yanquis y ganan 4-3

Los Azulejos anotaron cuatro veces en la quinta entrada, cuando estaban abajo en la pizarra por 2-0

Freddy Galvis disparó un jonrón de dos carreras, Randal Grichuk añadió un bambinazo solitario y los Azulejos de Toronto sorprendieron a los Yanquis de Nueva York, al imponerse este martes 4-3 y cortar su peor seguidilla de la campaña, de seis derrotas.

Los Azulejos anotaron cuatro veces en la quinta entrada, cuando estaban abajo en la pizarra por 2-0. Grichuk conectó un leñazo en el primer turno, para llegar a 10 cuadrangulares en la campaña.

Cavan Biggio recibió un boleto e intentó robarse la intermedia. La revisión del video revirtió el out marcado originalmente. Un bateador después, el venezolano Galvis sacudió su noveno vuelacerca de la temporada.

El cerrador Ken Giles ponchó al venezolano Gleyber Torres con dos corredores a bordo en la novena entrada, para embolsarse su undécimo salvamento. Eric Sogard conectó tres hits por los Azulejos, que no ganaban desde el 26 de mayo, cuando enfrentaron a San Diego.

Toronto no consiguió un solo triunfo durante una gira de seis juegos en Tampa Bay y colorado.

Clint Frazier y Aaron Hicks batearon sendos vuelacercas por los Yanquis, líderes de la División Este de la Liga Americana, que perdieron encuentros consecutivos por primera ocasión en más de un mes.

Masahiro Tanaka (3-5) perdió su segunda apertura seguida, al permitir cuatro carreras y seis hits en seis entradas.

Daniel Hudson (4-2) resolvió un episodio y un tercio, mientras que Giles sacó los últimos cuatro outs.