Denuncian abusos sexuales mujeres cadetes en Guerrero

Mujeres cadetes de la Universidad Policial del Estado (UNIPOL) denunciaron ser víctimas de humillaciones y abusos sexuales por parte del director de adiestramiento, el capitán Néstor Cruz Rosalino.

A través de una carta difundida en redes sociales y dirigida al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), David Portillo Menchaca, las cadetes revelaron que por las madrugadas son llevadas a la explanada de la UNIPOL para hacer “cosas obscenas”.

De acuerdo a lo narrado por las denunciantes y a dos fotografías filtradas, el funcionario les exige agachar su torso “para que (él) vea quién tiene mejor anatomía femenina”.

Además de que con una lámpara alumbran sus “partes íntimas” para “satisfacer las necesidades de su mente perversa, sucia”.

Afirmaron que tras esa acción, que calificaron como una grave violación a sus derechos humanos, Néstor Cruz escoge a una de ellas y la lleva consigo.

“Ya no se puede permitir que existan este tipo de personas formando policías estatales. Señor gobernador, esto no debe quedar así señor gobernador, aquí ese señor nos hostiga y amenaza de que si hablamos o nos quejamos él puede hacer que no nos den de alta como policías y no se cansa de humillarnos, se aprovecha de nuestra necesidad de aspirar a un trabajo digno”, señalaron.

Expresaron que quienes estudian en la UNIPOL lo hacen para adquirir una formación policiaca y acceder a un trabajo digno, a fin de sacar adelante a sus familias y servir al estado.