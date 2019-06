Aseguran a 51 migrantes en Ciudad Juárez

Sólo tres eran de El Salvador y el resto de Guatemala, a quienes llevaron a la Casa del Migrante

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguraron a 51 centroamericanos en Ciudad Juárez.

Los migrantes dijeron a los policías que pagaron ocho mil dólares para ser internados a los Estados Unidos.

De los 51 extranjeros, sólo tres eran de El Salvador y el resto de Guatemala, a quienes llevaron a la Casa del Migrante.

Además, 13 de ellos son menores de edad y cuatro de éstos viajaban sin acompañamiento de un adulto, por lo que fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes para el Distrito Bravos.

La SSPM informó que agentes que realizaban un recorrido en el cruce de la Carretera Panamericana y la que conduce a Casas Grandes, en la colonia Kilómetro 20, observaron un camión foráneo blanco y otro rojo, estacionados en la parte posterior de una tienda de conveniencia.

Las unidades coincidían con una denuncia respecto a que transportaban migrantes.

“De inmediato, los agentes preventivos se acercaron para verificar si se trataban de dichos sujetos transportando personas de manera ilegal, siendo en esos momentos cuando de dicha unidad descendieron varias personas, quienes intentaron agredirlos físicamente con palos de madera”, detalló la corporación.

Al realizar una inspección en el interior de los autobuses fueron ubicadas varias personas de origen extranjero, quienes habían iniciado su trayecto desde Chiapas.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a cinco sujetos por delitos contra la ley de Migración, a quienes identificaron como Aarón R. G., José Francisco A. V., Moisés R. B., Raúl R. C., y Romeo Alonso N. H., quienes conducían los camiones en que los trasladaban.

A otros 11 los arrestaron por intentar agredir a los agentes. Se trata de Edilberto L. H., Fredy Jacinto R. R., Gerardo Cruz G. O., Joaquín Héctor B. M., José Luis M. Z., Lucas A. A., Luis Donaldo P. G., Ronaldo L. H., Arturo de Jesús C. N., Gilberto C. C. e Ismal Harub H. B., por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

También fueron asegurados los autobuses.