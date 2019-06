Joven recibe carta enviada ¡hace 112 años!

Una joven británica de 24 años recientemente dio a conocer que recibió en su domicilio una carta que no esperaba.

Lo curioso de la historia -y por lo que se viralizó- es que la misiva se escribió hace 112 años.

De acuerdo con información del portal Devon Live, Michaela Webber encontró la misiva mientras revisaba su buzón.

El autor, que firma con el nombre de Albert, informaba a una tal Vie que su estado de salud no era bueno y que no podría visitarla al día siguiente.

Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentren bien, Albert xxxxx”, dice la carta.

La imagen de la tarjeta y la dirección del remitente correspondían a una serie de edificios conocidos en su momento como Crownhill Barracks, los cuales fueron construidos en la misma ciudad costera de Plymouth en 1891 para hospedar a regimientos de tropas británicas que se embarcaban en misiones de ultramar.

Considerando la fecha en que fue escrita la carta, el servicio postal local señaló que era poco probable que esta haya pasado todo ese tiempo perdida dentro de las oficinas de correos, y estimó que alguien debió haberla enviado recientemente, recoge The Sun.

Mientras tanto, Michaela averiguó que la destinataria original se llamaba Violet Wiltshire, quien vivió en esa casa desde 1901 y murió en 1990 en la ciudad de Southampton.

La joven desea encontrar a los familiares de la mujer para entregarles la tarjeta.