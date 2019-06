Aranceles a México generarían inestabilidad económica: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que muy contrario a lo que pretende Estados Unidos con la aplicación de aranceles para todos los productos que le exporta México, la decisión podría generar inestabilidad económica y restar competitividad lo que resultaría dañino para ambos países.

En conferencia de medios desde la embajada de México en Washington, el canciller afirmó que nuestro país ha cumplido con lo que marca la constitución para hacer frente al creciente flujo migratorio.

“La imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica podrían tener un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios”.

“Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país”, advirtió.

Acompañado de los secretarios de Economía, Graciela Márquez a Colin, y de Agricultura, Víctor Villalobos, además del subsecretario de la SRE, Jesús Seade, y la embajadora Martha Bárcena, el secretario Ebrard advirtió que “el límite de las negociaciones que podamos tener este dado por la constitución, por la política migratoria que suscribimos en Marrakech y por la dignidad de México”

“El trabajo diplomático es comunicarte, es persuadir y es lo que hace nuestra embajadora. Entonces lo que hacemos es diplomacy, ¿en qué es especialista México? Diplomacy”.

Ebrard rechazó convertir a México en un ‘tercer país seguro’, como lo pretendería el gobierno de Donald Trump para recibir y atender a todos los migrantes que le envíe.

“Hemos dicho ya desde hace tiempo que un acuerdo o tratado respecto a un tercer país seguro no sería aceptable para México, hasta ahora no lo han planteado, pero no sería aceptable”.

Respecto al actuar de nuestro país en el tema migratorio, el canciller informó que de diciembre de 2018 a mayo de este año se ha detenido a 80 mil 537 personas y se les deportado a sus países de origen.

En el caso de quienes trafican con migrantes, en los últimos seis meses se ha detenido a 400 sujetos relacionados con este delito.

También, refirió que, durante los primeros cinco meses de 2019, 24 mil 451 personas solicitaron refugio en México, lo que corresponde a más de dos terceras partes del total de solicitudes presentadas en el año anterior.

“Si continúan las tendencias actuales, ese número puede llegar a más de 60 mil para fines de 2019”.

REPRESALIAS

En su oportunidad, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que aunque evalúan medidas de represalia en caso de que se concrete la imposición de aranceles el 10 de junio apuesta a que por la vía diplomática alcancen un acuerdo con el gobierno de Trump.

“En el tema de la represalia hay varios caminos a seguir cómo recurrir a los organismos multilaterales, aunque bien sabemos que ello tiene un ritmo probablemente menos efectivo y está el asunto de la represalia y el carrusel”.

“Estamos evaluando esas posibilidades, nos estamos preparando, pero sabemos y confiamos que la diplomacia y estas acciones de mantener la integración, funcionen”.

El subsecretario para America del Norte, Jesús Seade, recordó que el impacto directo de aranceles fuera del actual TLCAN representaría 17 mil 500 millones de dólares, que es el 5 por ciento de los 350 mil millones que exporta México en productos.

“La realidad es que con las economías tan integradas como están, tenemos muchos ejemplos como se ha manejado mil veces de componentes en sector automotriz que cruzan 8 veces la frontera y para que crucen 8 veces quiere decir que cruzan 4 veces de México a Estados Unidos, cada vez que se cruza la frontera se causará el 5 por ciento, de modo que se acumula el daño.

“De modo que el efecto sobre los precios al consumidor de Estados Unidos es mucho mayor”, subrayó.

Sin embargo, alertó que al ser economías complementarias e integradas los efectos de daño con aranceles se multiplicarían.