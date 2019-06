Alejandra Guzmán llora por Frida; su hija le responde

La que atraviesa tiempos difíciles es Alejandra Guzmán pues tras el estreno de la bioserie de doña Silvia Pinal, los demonios alrededor la familia se desataron.

En los últimos días la cantante enfrenta una dura e hiriente pelea en contra de su propia hija Frida Sofía, quien asegura siempre fue una madre distante y que además le bajó el novio.

Incluso retó a ‘La Guzmán’ a encarar sus problemas y aunque más tarde intentó extorsionarla, la veterana cantante parece haber dado su respuesta en uno de sus conciertos, pues le pidió que la llame o eso parece.

Alejandra ofreció un show en Arizona, Estados Unidos, donde se soltó a llorar al tiempo que entonaba su apasionado clásico “Llama por favor”, donde entre estrofas mencionó el nombre de Frida.

“Llama por favor / Soy un cero a la izquierda / Soy un globo sin gas / Un barco en altamar sin patrón a la deriva/ Frida / llama por favor”.

No obstante, aquel momento no fue el más nostálgico de la noche, ‘La Guzmán’ tampoco pudo cantar su tema “Yo te esperaba”, el cual escribió a la espera de Frida.

¿Qué hizo Frida?

En entrevista con Suelta la Sopa, la joven aseguró querer llamar a su mamá

“Por qué me está llorando con ‘Llama por favor’, si me puede llorar con ‘Yo te esperaba’ ¿Por qué no la canta?..Ya, voy a llorar.”

Asimismo dejo entrever que la tiene bloqueada en su celular y que no llamará a Alejandra porque tantas veces le ha dicho que la ama y “ella no lo entiende”.

Hasta el momento no hay reconciliación entre madre e hija. Curiosamente una vidente recientemente aseguró que esto ocurrirá hasta el 2021.

Fuente: SDP noticias