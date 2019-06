Logra hazaña el mexicano Andy Ruiz

No es una película de Rocky, es la vida real.

Andy Ruiz Jr. dio la gran campanada en el Madison Square Garden de Nueva York y venció por KO en el séptimo round a Anthony Joshua.

Con el triunfo, “El Destroyer” es el primer mexicano campeón de los Pesos Pesados, y además al cuádruple porque se adjudica los títulos AMB, FIB, OMB y IBO.

La historia es más increíble ya que originalmente Joshua, que sufre su primera derrota como profesional, pelearía con Jarrell Miller, pero no pudo combatir por presuntas infracciones de dopaje.

Ruiz Jr. deja su marca en 33-1.

Habría revancha ya que estaba estipulado en el contrato, pero el mexicano no le teme y está feliz por su histórico triunfo, que además logró tirando cuatro veces al ex campeón.

Ruiz se alzó con el triunfo al minuto 27 segundos por nocaut técnico en el séptimo capítulo para convertirse en el campeón sorpresa de una pelea que evocó el imprevisto triunfo de Buster Douglas sobre Mike Tyson en 1990.

Ruiz era casi un total desconocido en la división de los pesos Pesados cuando lo llamaron como retador sustituto para enfrentar al campeón Joshua.

Todo lo que el mexicano-estadounidense hizo fue dominar al campeón británico.

Ruiz derribó a Joshua en dos ocasiones en el tercer episodio y dos veces más en el séptimo antes de que el réferi Mike Griffin para la pelea.

Andy Ruiz Jr. nació hace 28 años, un 11 de septiembre, en Imperial Valley, California, pero él se considera mexicano y cachanilla a mucho orgullo, pues toda su familia es de Mexicali.

Durante los eventos de promoción de la pelea estuvo enarbolando motivos mexicanos como la bandera, una banda en la cabeza entre otros accesorios.

Como amateur, el mexicoamericano alcanzó récord de 105-5 siendo entrenado por el cubano Fernando Ferrer, y representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero sin éxito.