Un sueño que tenía desde niño fue el que consumó el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr., quien se mostró feliz, luego de vencer al británico Anthony Joshua, sobre todo porque demostró el estilo tricolor.

“Esto es lo que había soñado, por lo que trabajé tan duro, no puedo creer que acabo de realizar mi sueño, el cielo es el límite”, dijo el mexicano al término de la contienda, en la que se impuso por nocaut técnico al 1:27 minutos del séptimo rollo.

Tras aseverar que su triunfo significa todo lo que había soñado desde que tenía seis años, reconoció que visitar la lona en el tercer asalto lo hizo más fuerte.

“Fue la primera vez que me mandaron a la lona, eso me hizo más fuerte, cuando lo tiré lo puse mal”, comentó Ruiz, quien resaltó que sacó a relucir un poco del estilo mexicano.

“Soy un guerrero mexicano, tengo sangre azteca, acabo de demostrarlo”, añadió el pugilista de 29 años y quien mejoró su récord profesional a 33-1, 22 por la vía del nocaut.

Andy Ruiz sabe que existe una cláusula de revancha, por lo que se declaró dispuesto y aseguró que la tendrá, aunque “ahora sólo quiero celebrar, acabo de hacer historia para México”.

Anthony Joshua reconoció el triunfo del mexicano y se mostró agradecido por la oportunidad de presentarse en Estados Unidos, pero lamento perder esta noche, por lo que buscará la revancha.