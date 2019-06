Arrasa la Trevi en el Domo Care

Una entrega loca, apasionada, salvaje, pero también dulce y tierna fue la de Gloria Trevi la madrugada de ayer ante su “tribu”, en la que se transformó en diosa de la noche y también del palenque.

En el primero de sus tres conciertos en el Domo Care, la regia presentó su nuevo tour con el que sorprendió a su público con una producción ágil y colorida, por los constantes cambios de vestuario que tuvo ella y su séquito de bailarines que siempre la acompañó en el redondel.

El encanto de “Diosa de la Noche”, título de su gira, es que resultó muy bailable, además intercala sus temas recién lanzados con sus glorias musicales que el público no olvida, pues las coreó con la fuerza de siempre.

Gloria se creció en el escenario ante la mirada de sus paisanos que vitorearon su nombre como muestra de cariño en este concierto iniciado a las 23:30 horas y que fue atestiguado por 6 mil 200 personas que llenaron el lugar, según información de los organizadores.

“Diosa de la Noche”, “Con los Ojos Cerrados” y “Ábranse Perras”, fue la tercia de canciones con las que inició este show en el que la gran mayoría lo gozó de pie.

En casi todo el evento las pantallas de arriba del Domo no proyectaron lo que sucedió en el escenario, así que los espectadores optaron por fijar su mirada en Trevi y casi no ocuparon sus asientos.

Gloria, quien luce más delgada, llegó audaz; después le puso un toque de dulzura a su noche con el número de “Lo Que Una Chica por Amor es Capaz”, donde más de 30 globos llegaron al escenario.

“Monterrey, está noche nos vamos con todo, me dieron a escoger y yo te escogí a ti. Todos los que estamos en esta noche a partir de hoy, y empezando el día de mañana, nuestra actitud es de seres divinos”, dijo la cantante.

La regia se mostró feliz porque fue un día de doble estreno, por un lado fue el lanzamiento de su disco “Diosa de la Noche” y por otro el debut de su video “Rómpeme el Corazón”.

Emplumada, Trevi entró al redondel para domar a tres de sus bailarines con máscaras de lobos en “Que me Duela”.

Pero los coros más fuertes se escucharon con sus temas viejitos como “Tu Ángel de la Guarda”, “Los Borregos” y “Dr. Psiquiatra”.

“¿Están listos para despeinarse y deschongarse con madre?”, preguntó la regia antes de cantar “Pelo Suelto”.

Después de una buena velada su “Tribu” le rindió tributo al cantar con ella a todo pulmón.

El show de Trevi se extendió hasta casi la 01:50 horas, y se retiró del lugar no sin antes hacer “El Recuento de los Daños”, primero interpretado por el público y luego por ella.

No se podía ir sin interpretar “Todos me Miran”.

Ayer hizo lo propio y hoy de nueva se presentará en el Domo Care, siendo la única mujer con tres shows.