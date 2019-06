Alertan especialistas por deshidrataciones

Las deshidrataciones siguen siendo la principal causa de atención en hospitales y unidades de salud durante la temporada de calor, donde los niños menores de cinco años y adultos mayores de 65 son la población más vulnerable a los efectos del calor por lo que se deben tomar precauciones, informó la epidemióloga de la Secretaría de Salud, Denica Cruz Loustaunau.

Precisó que hasta la semana epidemiológica 21, hay un acumulado de 22 casos asociados a la temporada que van desde deshidrataciones, golpes de calor, quemaduras e insolación, lo que representa una disminución del 45 por ciento en comparación a la misma semana del 2018 donde se contabilizaron 40 y cerró con 211 eventos de salud, sin embargo, no se debe bajar la guardia ante las altas temperaturas que predominan en la entidad.

Señaló que el golpe de calor es la principal causa de defunción en el Estado asociados a la temporada, al contabilizarse el año pasado 14 casos, mientras que a la fecha no se ha registrado ninguno, y lo que se busca es prevenir estas enfermedades derivadas del calor.

Es por ello que recomendó a la población ingerir agua natural para hidratarse, no consumir bebidas energizantes, utilizar bloqueador solar, ropa holgada manga larga, de colores claros, sombrero o sombrilla, y evitar exponerse al sol entre las 11:00 y 17:00 horas, cuando son más intensos los datos ultravioleta.

“Hay que hay que recordar que durante la temporada de calor se puede llegar a los 40 grados a la intemperie, y en el interior de un vehículo puedo aumentar hasta 60, por lo que no debemos permitir que nadie permanezca adentro del vehículo aunque tenga los vidrios abajo, ni personas, ni mascotas”, puntualizó.

Con estas medidas, aseguró, se pueden prevenir cuadros graves de deshidratación y de defunción.