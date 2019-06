Estoy feliz con AMLO, Trump es un antipático: Armando Manzanero

El cantautor Armando Manzanero no dudó en manifestar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de las amenazas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México.

El famoso cantante se dijo contento con el Gobierno actual, por el que votó y se dijo satisfecho.

“Me siento muy feliz pagando los impuestos con este gobierno de Andrés López Obrador. Yo voté por él”.

ARMANDO MANZANERO

AMLO es sencillo

Manzanero consideró que López Obrador ha generado polémica, porque es normal, nunca podemos ponernos de acuerdo en nuestras ideas.

El cantante destacó las subasta que emprendió el actual gobierno de automóviles de lujo que tenían los políticos anteriores y cuya cantidad que se recaudó fue usado para los mexicanos que necesitan el recurso.

Asimismo, hizo notar el trabajo que logró cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando entre otras obras logró la construcción y funcionamiento del segundo piso.

“Me gusta su sencillez. Me gusta su manera de comportarse, de vivir… de como lleva las cosas”.

ARMANDO MANZANERO

No le gusta el aspecto de Trump

En entrevista con La W, comentó que no le gusta mucho la política, pero se mantiene informado sobre los acontecimientos nacionales e internacionales.

En este contexto, también manifestó su desagrado con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Es buen financiero pero ha sido el peor político que ha tenido Estados Unidos; es muy antipático, me cae muy mal, no me gusta su aspecto; cuando lo veo en televisión cambio de canal”.

ARMANDO MANZANERO

Soy maya y eso me hace inmensamente disciplinado

Manzanero y el grupo español Mocedades ofrecieron un show el 29 de mayo en el Teatro Royal Center de Bogotá, cuyos recursos serán en beneficio de la Fundación Sanar que apoya a los niños con cáncer.

El famoso artista afirmó que a pesar de sus 84 años, no le pasa el tiempo, pues su raza es “muy fuerte. Nací en Yucatán pero en realidad yo soy maya”, lo que lo hace que sea “inmensamente disciplinado”.

“Yo creo que mi talento viene de mi origen maya, porque fuimos guerreros y astrónomos”.

ARMANDO MANZANERO

Comentó que su esposa lo considera “muy gruñón y enojón pero yo considero que soy disciplinado y puntual. Yo soy un general, yo quiero que todo llegue a tiempo, que todo esté en su lugar”.

Manzanero se definió como un hombre enamoradizo y con mala suerte, pues, en sus palabras, “las personas con buena suerte encuentran al amor de su vida la primera vez que se casan”.

Fuente: SDP noticias