Que se ra$quen con sus uñas locatarios

Causa impacto asesinato de estudiante

“Les truena el cohete” a los de Morena

Continúa “poda” de la nómina federal

Que se rasquen con sus uñas locatarios…La que acaba de decir una verdad de a kilo, o de a tonelada, con todo y el costo político y social que le pueda representar, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, tocante a que están impedidos para meterle lana, o invertirle al Mercado Municipal No. 1 “José María Pino Suárez” de Hermosillo, por ser un inmueble que pertenece a particulares. De ese pelo.

Toda vez que Celida Teresa no se anduvo por las ramas para “ponerles las peras de a veinte” a los locatarios de ese edificio comercial, que desde hace rato han navegado con la bandera de querer que el Ayuntamiento les repare esa área de venta, cuando está más que determinado que es privada, de ahí que sean ellos los que deban invertirle de su bolsa, o de las pingüe$ utilidades que obtienen. ¿Qué no?

Es por eso que apostándole a esa ventajo$a posibilidad, es que lo han dejado caer al punto de que ya casi se les desmorona, al grado de que una de sus entradas ya está sostenida con andamios, y casi por derrumbarse, lo que representa un riesgo no sólo para la clientela, sino también para ellos, pero a ese extremo es que les ha “dolido el codo”, a la hora de destinarle fondos para su reparación. ¡Ya mero!

Pero lo que es López Cárdenas ya les mandó a decir que no hay presupuesto de las arcas municipales para rehabilitar ese Mercado, aunado a que les apuntillara que no es patrimonio cultural, por no está declarado como tal, de ahí que al no ser un bien público, es por lo que están impedidos para hacer inversiones de esa clase, además de que ya están vías de entregarles las respectivas escrituras. ¡Vóitelas!

Con lo que queda más que claro, que dichos gandalla$ marchantes deberán ra$carse con sus propias uñas, tal como debe de ser, a la hora de apoquinar para mejorar las instalaciones donde comercian toda clase de productos, por ser sus negocios y centros de trabajo, y como tales deben gastar en su mantenimiento, pero es obvio que no lo han estado haciendo, por como se han ido deteriorando. De ese tamaño.

Y para prueba está que ya la Unidad Municipal de Protección Civil, a cargo de Santa Aguilar Castillo, advirtiera que en base a los dictámenes que han hecho, otras de las cuestiones urgentes a resolver son las deficiencias que hay en las líneas eléctricas y de gas, por lo viejas que están, al ser del “año de la cachetada”, de ahí que requieren ser reemplazadas, y no sólo arregladas por mientritas con “chicanadas”.

O séase que así está esa urgencia que requiere ser atendida, y de la cual la “Presimun” ya “les dejó la pelotita en la mano” a esos comerciantes, por ser su responsabilidad el rescate, aún y cuando manejara que por medio de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) ya evalúan el arreglar el acceso que está casi por venírseles abajo, a fin de evitar una tragedia. ¿Cómo la ven?

Para el caso hasta ya estén revisado un proyecto de rehabilitada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de darle parte a Protección Civil del Estado, por si por vía del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (Cecop), pudieran canalizar una partida presupuestal para esa “manita de gato”, en lo que los dueños de esos puestos “se ponen guapo$” con una reparada general. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Causa impacto asesinato de estudiante…Y por sí algo le faltaba al ambiente de inseguridad de esta Capital, ahora está el sonado asesinato de una estudiante de 20 años, Ámbar Vázquez Ayala, que la madrugada de ayer fuera encontrada calcinada y con un cuchillo en el cuello en el departamento que rentaba en la colonia Ley 57, por ser un hecho de alto impacto que consternara a la ciudadanía. ¡Tómala!

Al intuirse que después de matar a Ámbar Dolores, originaria de Santa Ana, y que en esta Ciudad del Sol estudiaba en una universidad privada, él o los asesinos pudieron haberle prendido fuego al “Depa” donde vivía, localizado en la calle Mártires de Cananea, entre Héroes de Caborca y General Piña, de ahí que fueran los vecinos quienes reportaron que se estaba incendiando, y luego descubrieran su cuerpo.

No en balde es que la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, ya adelantara que peritos especializados en investigación de feminicidios trabajan en las indagatorias para esclarecer ese sonado asesinato, de quien fuera una destacada alumna del Cecytes de su ciudad natal, y prueba de ello es que en 2014 participara en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas (ONU).

Así de extraño está ese homicidio que indignara y acalambrara a todo mundo, por ser una jovencita que era muy reservada, porque no interactuaba con los moradores de ese barrio, ubicada al norte de esta desnaranjada “Capirucha”, y quien apenas tenía alrededor de tres meses de residir en esa zona, de ahí que nomás la veían al llegar y salir, en un automóvil que por cierto no estaba en el estacionamiento. ¡Ups!

Es por lo que las especulaciones no se hubieran hecho esperar, con relación a ese macabro hallazgo con el que se toparan los elementos de Bomberos que acudieran a sofocar las llamas, así como los socorristas de la Cruz Roja, por como a la víctima ya la hallaran sin vida, ante lo que se concluye que un homicida o varios andan sueltos, en medio del hermetismo que imperara en un primer momento. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Les truena el cohete” a los de Morena…A los que vaya que ya les está estallando la bomba, es a los de Morena, por como ahora a la senadora, Citlalli Hernández Mora, le detonara un artefacto explosivo que recibiera en forma de regalo, ya que al abrir un libro que venía en un paquete, es cuando ahora sí que “le tronara el cohete”, con lo que su oficina del Senado se llenó de humo, y cundió la alarma.

Sin embargo y a pesar de esa sorpresiva detonación, lo que es la representante morenista, y por lo que se ve no muy popular, únicamente sufrió afectaciones leves en cara y su ropa, es decir, nada grave, pero aún así hasta contactaron al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que atendiera de primera mano el caso, y de esa forma asegurarse el que le dieran seguimiento. Ni más ni menos.

En lo que es un suceso pocas veces visto con el que se está evidenciando, que lo que es en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, o Deformación, encabezado por el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, sí que ya está pasando de todo, por como ya están atentando contra sus propios congresistas, como es el caso de Hernández Mora, que aún debe estar tomado agua con azúcar pa´l susto.

Y pa´ que vean que todavía continúan sin “asentarse las aguas” entre los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que para no ir muy lejos aquí en Sonora tampoco hacen malos quesos al respecto, y para prueba está la rebelión recién suscitada en Obregón, donde andan “agarrados del chongo”, tan es así que desconocieran al comisionado designado, un tal César Reynoso Múñoz.

Casi por nada es que el dirigente estatal de ese partido de izquierda, Jacobo Mendoza, tuviera que salir a “leerles la cartilla” a los militantes que se autoproclamaran abanderados morenos en Cajeme, en un abierta desconocida de Reynoso Múñoz, al señalar que ya se les había hecho objeto de una sanción, y de que incluso corrían el riesgo de ser expulsados, por lo que así sigue el río revuelto entre ellos. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue “poda” de la nómina federal…La que es evidente que ha seguido sin ton ni son, y menos con una programación, es la limpia que ha estado haciendo de la nómina la nueva administración federal, con la llegada de Morena al poder presidencial, y para seña está el como sin decir agua va, está vez de la noche a la mañana recortaran a 16 empleados de la delegación de la Secretaría de Economía. ¡Pácatelas!

Por lo que ahí tienen que la reacción y protestas de los afectados no se hicieran esperar, por como supuestamente sin respetar sus derechos y antigüedad, dos representantes de las oficinas centrales llegaran para “pedirles la bola”, al pretender hacerlos que firmaran una renuncia voluntaria con fecha de 31 de mayo, cosa a lo que se negaran, por a todas luces estar pasando por alto las más mínimas formas.

De ahí que deduzcan que así está la falta de tacto con la que están llevando a cabo esa corredera, por como les salen con el cuento de que la nueva política es la de eliminar los mandos medios y personal de confianza, lo que hasta cierto punto es entendible, por tratarse de una nueva marca gubernamental que busca darle chamba a su gente, más que por austeridad, pero la queja es por como lo están haciendo.

Luego entonces esa despedidera que ahora se diera en esa institución de Economía, que hasta donde se sabe está acéfala, viene a ser otro “fierro en la lumbre” para el llamado superdelegado de Bienestar Social, antes Sedesol, Jorge Taddei, por ser al que le rebotan esos reclamos, al fungir como “pararrayos” de la Presidencia de la República en la Entidad, de ahí que todas se las carguen. ¡Órale!

Y para quien dude lo anterior, para muestra está que un grupo de 50 jornaleros, de un dizque Movimiento Unificador de la Lucha Trique del poblado Miguel Alemán y Pesqueira, que ayer se manifestaran ante Palacio Municipal para protestar por la precarias condiciones en las que laboran en los campos agrícolas, es que luego luego demandaran la intervención y mediación de Taddei Bringas. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]