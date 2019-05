Viven mujeres de Sonora trágico jueves; matan a dos mujeres y a niña

Un trágico jueves, en el que imperó la violencia en contra de mujeres, se vivió en Sonora, empezando con el feminicidio de una joven estudiante, de apenas 20 años, a quien le quitaron la vida con saña y después la quemaron en su departamento en la colonia Ley 57 durante la madrugada, en un hecho que consternó a la sociedad hermosillense.

El caso de Ámbar Dolores, quien estudiaba arquitectura de inmediato empezó a investigarse por la Fiscalía General de Justicia como feminicidio, ya que encontraron todos los indicios para ello, según informó la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

Quien o quienes le quitaron la vida, se presume que era alguien de su confianza, ya que para ingresar al complejo departamental se requiere abrir con llave la reja del cerco, después una puerta que conduce a las escaleras, ya que el departamento que habitaba estaba en la parte alta, además, éste requiere de dos llaves al tener un par de cerraduras.

Además, la infortunada víctima debe de haber sido sorprendida por el o los responsables, ya que conocía técnicas de defensa personal, al ser practicante altamente calificada de taekwondo ya que había representado a Sonora en competencias nacionales de ese deporte.

Se sabe que la joven compartía el lugar con una compañera, estudiante de otra universidad, quien no ha sido localizada, e incluso, durante la tarde de ayer cuando se encontró el cuerpo sin vida de otra fémina al poniente de la ciudad, en un predio enmontado, se pensó que podría tratarse de ella, sin embargo, al parecer no fue así, ya que la mujer ultimada a balazos era de unos 30 a 35 años y no ha sido identificada.

Y aunque la pérdida de vida de cualquier persona es dolorosa, se siente e impacta mucho más cuando se trata de jóvenes, en este caso de alguien como Ámbar, quien era una estudiante sana, deportista, altruista, con tantos planes y proyectos por realizar que fueron cortados brutalmente.

Este caso, nos transportó de nuevo al feminicidio de la reportera gráfica de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex) Myriam Denise Ramos Delgado, asesinada en febrero de 2004, en su tienda de ropa Labutic ubicada en la tienda Soriana del bulevar Progreso, a quien también atacaron con arma blanca, truncando la vida de un ser excepcional, con múltiples planes, hecho que hasta la fecha no se ha esclarecido.

Asimismo, por la tarde en Navojoa, la empleada de una tienda de deportes fue atacada a batazos por un sujeto que se hizo pasar como cliente y luego la golpeó hasta dejarla medio muerta y anoche, Elvía, tras una cirugía por un derrama cerebral, todavía seguía luchando por su vida.

Para colmo, anoche, poco antes de las 21:00 horas, la Fiscalía de Justicia informó sobre el hallazgo del cadáver de la niña Itzel, quien tenía una semana extraviada, el cual estaba semienterrado, muy cerca de donde fue vista por última vez, en San Luis Río Colorado… Como vemos, fue una jornada trágica.

Ojalá que la impactante muerte de Ámbar, de Myriam, de Itzel y de decenas más que han sido víctima de la violencia por cuestiones de género, o por las razones que sean, se esclarezcan y den tranquilidad a los familiares de las víctimas, de que al menos el o los responsables pagaron su delito.

Condena gobernadora Claudia Pavlovich violencia de género

Y ante estos hechos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien se ha distinguido por lucha por la igualdad y contra la violencia de género, envió un mensaje a través de rede sociales, externando su indignación como mujer, como madre y como gobernadora.

Aseguró que dará puntual seguimiento para que los condenables hechos se resuelvan y se dé con los culpables… Esperemos que así sea y conociendo a la mandataria, sabemos que hará hasta lo imposible por lograrlo.

