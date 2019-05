Sale con un saldo a favor la alcaldesa

Sale con un saldo a favor la alcaldesa…Y las que han seguido dando de que hablar, y para bien, son las tan comentadas recién terminadas Fiestas del Pitic 2019, para festejar los 319 años de la fundación de Hermosillo, según se deduce de las cuentas, ahora sí que alegres, pero sin ironía, que sacara la alcaldesa, Celida López Cárdenas, al hacer un balance con saldo a favor de esa festividad. De ese pelo.

Toda vez que en base a lo reportado por la “Presimun” emanada de Morena, durante los cuatro días en que se celebrara esa conmemoración en el Centro Histórico de esta Capital, se registró un aforo de 157 mil personas, siendo el pasado “dormingo” el de mayor afluencia, con una asistencia de 45 mil 680 almas al multitudinario concierto de Los Ángeles Azules, y 21 mil a los otros foros. Ni más ni menos.

A ese grado es que como nunca estuviera la aceptación de ese magno acontecimiento, con el que cada año se celebra a esta Ciudad del Sol, y que en esta ocasión incluso se complementara con las que llamaran Las Rutas Culturales, con las que recorrieran los barrios y zonas rurales, en los días previos a las fechas más importantes, que son de “juebebes” a domingo, en las se tuvo la visita de dos mil 227 personas. ¡Órale!

De ahí que Celida Teresa ya nomás le faltara decir ¡misión cumplida!, después de haber superado esa prueba, y con una concurrencia jamás vista, y no sólo en la historia de las Fiestas del Pitic, sino en cualquier otro evento, como lo demuestra el que impusieran un récord de los que acudieron al espectáculo cumbiero de Los Ángeles Azules, porque el máximo había sido de 20 mil en una actuación de Jessy Joe.

No en balde es la Munícipe adelantara que para la venidera edición del 2020, que será la número 18, lo que es la programación y elenco artístico lo adelantarán desde el mes de enero, para irlo ambientado y dándole difusión, por como se comprobara que los hermosillenses sí se involucran cuando hay una cartelera con la que se identifican, como lo denotan los exitosos resultado que se alcanzaran. ¡Qué tal!

Y es que quedó demostrado que aparte del dinero, también es cuestión de sensibilidad, organización, capacidad y voluntad para operar de la mejor manera, si se analiza que esta vez el Ayuntamiento apenas invirtiera $10 millones de pesos, más una calidad similar de aportaciones de la iniciativa privada, cuando antes se canalizaban unas millonadas para ese festejo, sin que se tuviera el mismo positivo impacto.

Es por lo que a López Cárdenas se le viera con una sonrisa de oreja a oreja, y no es para menos, por de a cómo ganaran todos con ese éxito obtenido, si se toma en cuenta que a la par generara una derrama económica de $8 millones de pesos para los comerciantes, que para la próxima se quiere superar, de ahí el porque ahora estarán trabajando en las labores organizativas con meses de anticipación.

$acan a flote más robos en el IMSS…Al que terminaron de darle formalidad, es al inusual robo con violencia de medicamento “controlado”, o más bien ni tanto, que perpetran el pasado sábado en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado por la calle Juárez de Hermosillo, al presentarse la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, antes PGR. ¡Pácatelas!

Eso luego de que trascendiera que no únicamente ya interpusieran la consabida querella, por esa institución de salud de la que es delegado, Guillermo Noriega Esparza, sino que además dieron a conocer el monto de lo hurtado en medicinas por unos sujetos armados que sorprendieran a los guardias de seguridad, al someterlos para realizar ese saqueo, y que fuera por un valor de 271 mil 488 pesos. ¡Zaz!

Aunque lo que más hace parar antenas, y que de alguna manera deja entrever que se están “curando en salud” con esa denuncia, es que aflorara que no es la primera vez que les “pegan un llegue”, o los atracan en ese departamento de fármacos caro$, al reconocer que ya antes habían sufrido dos parecidos, el más reciente cuando también les dieran un sabadazo el 6 de abril del presente año. De ese tamaño.

No obstante y que lo que resulta más “sospechudo”, es que no se tengan registros de esas raterías, como tampoco de otra cometida en el 2014, en la que también obtuvieran un botín medicinal consistente en esas medicinas, a diferencia del que ahora tuviera lugar en ese nosocomio llamado de La Juárez, localizado en la colonia Modelo, donde ahora sí que “les madrugaron” a eso de las 03:15 horas. ¡Vóitelas!

Dan la razón legal a la Gobernadora…Quien dan cuenta que mucho tuvo que ver en la razón que le acaba dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la “Gober”, Claudia Pavlovich, para lo de la designación de los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Público (Istai), es el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Iván Jaimes Archundia.

En lo que es una resolución del máximo órgano de justicia del País, con la que le dieran “palo legal” a los que promovieran una acción de inconstitucionalidad en esta materia, que es la que debatieran y definieran los ministros, ante las reformas impulsadas por Pavlovich Arellano en agosto del 2018, para buscar un equilibrio de poderes en el Congreso del Estado, ante la mayoría de los diputados de Morena. Así el dato.

Pues de acuerdo a lo planteado por Jaimes Archundia, la SCJN determinó que la participación de la Mandataria Estatal en la integración del Istai está apegada a la Constitución Federal, por tratarse de una colaboración entre instancias de poder, de ahí el porque se tomara como un referente, por ser en respeto a la libre configuración legislativa que tienen los Estados de la República para esos procesos. ¡Tómala!

Lo que traducido al español significa que ahora Claudia es la que tendrá la facultad para nominar a los prospectos que habrán de ocupar las tres posiciones con las que cuenta el citado Instituto de Transparencia, y no los integrantes de la Cámara de Diputados, como se hacía antes, con todo y que precisara que revisará “las letras chiquitas”, pa´ ver como viene a detalle ese fallo judicialoide.

Casi por nada esa que ayer el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, calificara dicho veredicto judicial como un triunfo de la constitucionalidad sonorense, y de la primer Gobernadora en la historia de Sonora, aunado a que recomendara el dejar de lado los intereses personales, para no dejar acéfalo al Istai, en lo que nombran a los nuevos. De ese vuelo.

Y con respecto a la Ejecutiva, sí que ayer dio la nota, al proponerle a la Federación la construcción de un hospital para quemados, derivado de la tragedia del caso de la Guardería ABC, cuyo incendio está por cumplir 10 años el venidero 5 de junio; mientras que por otro lado encabezó una reunión con el Coordinador nacional de Protección Civil, Raúl León, previo al inicio de la temporada de ciclones.

“Pegan” ventaneada a un funcionario…Y la que vaya que encaja como anillo al dedo, con la advertencia lanzada durante la reciente renovación del Consejo Político Estatal del PRI, de que no pagarán los plato$ roto$ de funcionarios que se hayan pasado de largo$, es la denuncia que aflorara contra el Jefe de Departamento en la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, un tal Ignacio Gaxiola.

Ya que la ventaneada filtrada contra Gaxiola Valdez, sí que está que ni mandada a hacer, para lo que es también el programa que implementaran los priístas, y que han llamado “Prohibido NO cuestionar”, para balconear a todos aquello vividore$ públicos del Gobierno del Estado y de las alcaldías gobernadas por el tricolor, que no cumplan con el ejemplo de transparencia del actual sexenio claudillista. ¿Qué no?

Al de buena fuente ventilarse, y con pelos y señas, o elementos de prueba, que al angelito de Ignacio ya le enderezaron una denuncia ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); así como en la Fiscalía Anticorrupción Estatal (FAS), por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y lo que resulte, a reserva de lo que se le acumule. ¡Ñácas!

Ese es el perfilacho que aseguran que se machuca el señalado con dedo de fuego del “Nacho” Gaxiola, al que relacionan con presuntas operaciones de lavado de dinero y “moches fiscales”, que es lo que según esto ya le investigan, a raíz de que de ser un empleado con apenas un nivel 9, supuestamente goza de una bonanza económica que no va acorde con las percepciones que recibe, de ahí los asegunes que hay.

Tan es así que para mayores evidencias manejan que con un sueldo de alrededor de $20 mil pesos mensuales, dizque recién adquirió en Obregón una casa con alberca, con un valor de más de $3 millones de pesos; sumado a que se habla de que es Juez y parte, por al mismo tiempo fungir como propietario de un despacho de abogados en esa misma ciudad, lo que se le ha prestado para darle vuelo a la imaginación.

En esa posición de privilegio es en la que estilan que está Gaxiola Valdez, a partir de las mochadas que le achacan, y hasta posible quita o “perdón” de impuestos millonarios, que podrían estar afectando las arcas estatales, de ahí que habrá que ver si le dan pa´ delante a esa “puesta de dedo”, y conforme a derecho.

