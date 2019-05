Lanza Schwarzenegger rap motivacional

El actor y exgobernador de California participa cantando con su profunda voz en una nueva canción titulada “Pump it up”

Agencias

Como si pasar de culturista a estrella del cine de acción y gobernador del Estado de California no hubieran sido suficientes pasos aleatorios en su vida, Arnold Schwarzenegger ahora se pasa a la música.

Y es que el actor participa cantando (o más bien rapeando) con su profunda voz en una nueva canción titulada “Pump it up”, cantada principalmente por su colega el artista australiano Andreas Gabalier.

“I am Arnold Schwarzenegger, listen carefully, dig deep down and ask yourself who do you want to be”, recita Arnold en un videoclip totalmente motivacionalen el que la pareja aparece haciendo deporte y ejercitándose en el gimnasio.