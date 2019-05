Frenan detención de familiares de Lozoya

Gilda Susana Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes, hermana y cónyuge de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no podrán ser detenidas.

Ellas obtuvieron un aparo de parte del juzgado 14 de distrito en la materia para que de manera temporal se evite cualquier orden judicial o ministerial en su contra.

Por si acaso

La solicitud del recurso fue porque consideraron que la juez María Eliana Cardo Ramos, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pudiera otorgar una orden de aprehensión contra suya.

Pero, La Jornada, con base en fuentes ministeriales y del Poder Judicial, señala que las órdenes solicitadas solo se giraron en contra de Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira y de Gilda Susana Lozoya Austin.

A ellos se les acusa de presuntamente participar en acciones que causaron grave daño patrimonial a Pemex por comprar la empresa Agro Nitrogenados en 2013.

Se estableció por parte de un juez un pago de 18 mil pesos como garantía para cada una de familiares que solicitaron el amparo.

No obstante, se indica, el recurso no significa que no puedan ser detenidas si se ordena la captura en su contra por delitos a los que se les estableció prisión oficiosa.

Planta chatarra

La compra de una planta ‘chatarra’ de fertilizantes destapó la relación entre Lozoya Austin, la empresa Altos Hornos de México (AHM) y de su dueño, Alonso Ancira, quien ya está detenido.

De acuerdo con el informe individual del Resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la administración de Lozoya Austin como director de Pemex, el consejo de administración de la empresa estatal formalizó la compra de la planta Agronitrogenados.

Solo que esa planta tenía equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.

Fuente: SDP noticias