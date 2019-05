Encuentran sin vida a la niña Itzel Nohemí

Luego de siete días de intensa búsqueda, lamentable desenlace tuvo la labor que movilizó a las autoridades y a toda la sociedad; la niña Itzel Nohemí, de sólo 7 años fue localizada sin vida, semi enterrada en un predio ubicado al despoblado, en San Luis Río Colorado.

La tarde de este jueves 30 de mayo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, especializados en búsqueda de persona, localizaron el cuerpo sin vida de la menor, en un predio desértico ubicado a 50 metros del canal de riego donde Itzel Noemí había sido vista por última vez, estaba semienterrada a escasa profundidad, en medio de dos plantas de la región.

Al lugar ubicado en la misma colonia Solidaridad y relativamente cerca del domicilio de la menor, de 7 años, acudió personal de Servicios Periciales a fin de levantar todos los indicios que permitan esclarecer el móvil y la causa de la muerte de la pequeña, así como los datos de prueba que permitan dar con el o los responsables de este lamentable suceso que enluta a los sanluisinos y a las y los sonorenses en general.

Al informar el resultado de esta búsqueda, la Fiscal General en el Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, quien se mantuvo atenta y supervisando la evolución tanto de la búsqueda e investigación del caso fue enfática al precisar: “El feminicidio de la niña Itzel Noemí no quedará Impune. Esta muerte violenta de la niña nos duele mucho y debe también unirnos como sociedad; es imperante que las familias prioricemos la protección de nuestras niñas y niños para impedir cualquier riesgo que pueda lacerarlos y privarlos de la libertad o de su vida. La Fiscalía de Justicia asume el compromiso de que este acto no quedará impune y se sancionará con todo rigor, pues no permitiremos que dañen a nuestra niñez”.

La muerte violenta de Itzel Noemí no quedará impune, pero así, como todos juntos salimos en su búsqueda, así todos juntos deberemos esforzarnos por proteger a nuestros niños, pues son lo más valioso que tenemos, puntualizó la Fiscal General en el Estado.