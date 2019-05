Empresa fantasma ligada a Odebrecht, el vínculo entre Emilio Lozoya y Alonso Ancira

Un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, precisa que son dos eventos los que vinculan al empresario mexicano Alonso Ancira con el exfuncionario público Emilio Lozoya, ambos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero, cohecho (sobornos) y defraudación fiscal:

UNO: La compra a sobreprecio que hizo Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando Lozoya Austin era su director, a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Ancira, de una planta para producir fertilizantes.

DOS: La relación que ambos tuvieron con una empresa fantasma ligada a Odebrecht, una constructora brasileña que se dedicaba a sobornar a funcionarios en toda América Latina para conseguir contratos.

Agro Nitrogenados la planta “chatarra” de fertilizantes que Ancira vendió a Pemex

Según un investigación del portal Quinto Elemento Lab, el 16 de enero de 2014, Emilio lozoya, en su calidad de director de Pemex, anunció la compra de Agro Nitrogenados, una planta de urea, sustancia para producir fertilizante, ubicada dentro del complejo pajaritos de Coatzacoalcos, Veracruz.

La operación se realizó a través de PMI, filial de Pemex (AHMSA), y costó 475 millones de dólares: 275 fueron por la compraventa y 200 serían utilizados para rehabilitar la planta. El consejo de administración de Pemex avaló la operación en una sesión extraordinaria en diciembre de 2013.

Agro Nitrogenados pertenecía a Altos Hornos de México, cuyo dueño es Alonso Ancira. La planta había detenido sus operaciones desde septiembre de 1999 y su tecnología tenía 30 años de antiguedad, por lo que los especialistas la consideraban “chatarra”.

Agro Nitrogenados valía 168 mdd, Pemex pagó 760 mdd

En enero de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que un avalúo previo situaba el valor de agro nitrogenados en 168 millones de dólares, es decir, 107 millones menos de lo que pagó Pemex a AHMSA.

Se planteó que iniciaría operaciones a partir de 2015, pero esto no ocurrió. En agosto de ese año, el Consejo de Administración de Pemex autorizó una nueva inyección de capital, por 285 millones de dólares.

El costo final para el erario de Agro Nitrogenados fue de 760 millones de dólares. Hasta la fecha, la planta no ha entrado en operación.

Emilio Lozoya habría recibido más de 10 mdd en sobornos

Entre febrero y marzo de 2014, Altos Hornos de México habría depositado en tres ocasiones, 3 millones 701 mil dólares a Grangemouth Trading Company, una de las empresas que la brasileña Odebretch utilizó como fachada para distribuir sobornos entre la clase política de los países en los que operaba.

De la cuenta de Grangemouth Trading Company, asentada en Antigua, un paraíso fiscal, entre el 3 de diciembre de 2013 y el 19 de marzo de 2014 se habrían destinado 5 millones de dólares a otra empresa, Zecapan, S.A., para Emilio Lozoya.

De Klienfeld Services LTD se erogaron más de 524 mil dólares para Zecapan S.A, y a través de otra empresa, Innovation Research Engineering and Develop LTD, se transfirieron 3 millones 150 mil dólares a la cuenta de otra empresa proporcionada por Lozoya, Latin American Asia Capital Holding.

En total, Lozoya habría recibido sobornos por más de 10 mdd a través de dichas empresas fantasma.

Parte de estos recursos, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, habrían sido destinados para la compra de una casa ubicada en Lomas de Bezares, actual domicilio de Emilio Lozoya, y por la que pagó 38 millones de pesos.

Fuente: SDP noticias