DiCaprio protagonizará la nueva película de Guillermo Del Toro

Leonardo DiCaprio dará vida al protagonista del nuevo filme de Guillermo Del Toro, “Nightmare Alley”, tal como hace un mes adelantó Variety.

Esta será la próxima película del director mexicano, que será rodada en Toronto y Ontario (Canadá), a partir del próximo 30 de septiembre hasta finales de enero del 2020, según HN Entertainment.

Se trata de un remake de un filme del mismo nombre, “Nightmare Alley”, lanzado el año de 1947, basado en una novela del autor William Lindsa Gresham, con Edmund Goulding como director y Tyrone Power como protagonista.

La historia se desarrolla en torno a un joven fraudulento que, junto a una psiquiatra corrupta, estafan a la gente haciéndole creer que tienen la habilidad de hablar con las almas de los muertos, una situación que luego da un giro cuando el protagonista se vuelve la propia víctima de su compañera.

Además de contar con la dirección de Guillermo Del Toro y el protagonismo de DiCaprio, la producción estará a cargo del director de fotografía Dan Lausten (“La forma del agua”) y la diseñadora Tamara Deverell (Star Trek: Discovery).

Este proyecto y los planes para la próxima película de Martin Scorsese, “Killers of The Flower Moon”, mantendrán la agenda del actor ocupada tras su pronta vuelta a las salas de cine protagonizando “Once Upon a Time… in Hollywood” junto a Brad Pitt, bajo la dirección de Quentin Tarantino.

Fuente: debate