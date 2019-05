Tiene el Tri Sub-20 misión imposible

El problema de la Selección Mexicana Sub-20 es que no basta con que le meta 30 goles a Ecuador, por cierto, campeón de la Conmebol.

La clasificación a los Octavos de Final depende de muchos partidos. Hay equipos que llevan mano para clasificar como uno de los cuatro mejores terceros lugares y cierran frente a contrincantes relativamente débiles, para mala fortuna del Tricolor, que llega a esta última jornada sin unidades.

Colombia es uno de ellos. Tiene 3 puntos y será inalcanzable para México si por lo menos empata frente a Tahití, el más débil del grupo A, con ocho goles en contra y ninguno a favor.

Estados Unidos, por lo pronto, tiene en sus manos la otra contraseña a Octavos. También suma tres unidades y culmina el torneo frente a Qatar, cuadro que no ha ganado, que se ha comido 5 tantos y que no ha marcado.

De entrada, la situación luce sumamente complicada, pero no es todo.

En caso de que se produjeran sorpresas y esos equipos perdieran, los dirigidos por Diego Ramírez requieren más combinaciones.

Portugal tiene una unidad y cierra contra Sudáfrica, que ha perdido sus dos partidos en el Grupo F. Aquí lo más conveniente sería un empate o una caída de los lusitanos.

Luego está Panamá, que con un punto aún alberga esperanzas de clasificar pero antes debe vencer a Arabia Saudita, otra Selección con pura derrota, con 3 goles a favor y 6 en contra.

Y si Noruega vence por dos goles más a Honduras de lo que México pueda hacer contra Ecuador, serían los europeos los que tendrían mejores opciones. El partido del Tricolor, que ya luce como su despedida del Mundial de Polonia, se celebrará a las 11:00 horas de este miércoles.