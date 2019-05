¿Sabes cuál es tu tipo de acné? Descúbrelo y elimínalo sin falla

Si sufres de acné pero por más productos de belleza y remedios caseros que has probado no logras eliminarlo, la razón podría ser que no sabes exactamente el tipo de acné que tienes y, por ende, cómo darle jaque mate sin falla.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, las principales causas del acné son:

– Desajustes hormonales

– Antecedentes familiares con acné

– Estrés

– Toma de ciertos medicamentos

– Producción excesiva de grasa

En Salud180 te decimos cuáles son los tipos de acné y cómo eliminarlos de manera eficaz. Toma nota.

Puntos negros

Como su nombre lo dice, son pequeños puntos negros en la piel que se forman debido a la acumulación de impurezas y grasa. Una correcta higiene facial es clave para prevenir su aparición.

Solución: Ni se te ocurra exprimirlos. En el caso de los puntos negros, lo ideal para eliminarlos es la exfoliación.

Remedio casero. Mezcla 2 cucharadas de avena y 1 de miel. Aplica sobre tu rostro, deja actuar 20 minutos y enjuaga con agua tibia.

Acné quístico

Se caracteriza por causar bultos rojos dolorosos. Es común que aparezca en el rostro, pero también surge en otras zonas como la espalda, el pecho y hasta en los brazos.

La principal causa del acné quístico es el cúmulo de bacterias en los poros, causando inflamación y enrojecimiento.

Solución: Depende de la gravedad del caso, pues si bien este tipo de acné puede ser tratado con cremas o lavados, hay casos más severos en los que la medicación es necesaria, claro está siempre bajo prescripción médica.

Espinillas

Las espinillas son muy comunes y se distinguen por tener una punta blanca. Suelen brotar debido a una infección de la piel.

Solución: En este caso lo mejor es aplicar sobre ellos un antiséptico natural, por ejemplo, uno hecho a base de cebolla o bicarbonato de sodio.

Puntos blancos

Se distinguen por ser cincuenta por ciento sólidos y tener una textura áspera. Surgen por la obstrucción de los poros, debido a la acumulación de células muertas y sebo y, a diferencia de los puntos negros, el poro permanece cerrado.

Solución. Exfoliación para arrasar con las células muertas y limpieza con una esencia facial. También puedes aplicar alguna mascarilla con ingredientes naturales.

Nódulos

Son bultos grandes que aparecen cuando la piel se inflama para combatir una infección en los poros,cuando las bacterias entran en ellos.

Solución: Depende de la gravedad, pero para eliminarlos el dermatólogo puede sugerir drenarlos, o bien, seguir un tratamiento a base de inyecciones de cortisona, aplicación de ácido glicólico, entre otras.

Como ves, existen varios tipos de acné y es importante diferenciarlos para tratarlos de manera eficaz. Ojo, es básico que antes de seguir cualquier tratamiento acudas con un dermatólogo para que revise tu piel y determine cuál es la mejor solución para tu tipo de acné.

Fuente: Salud 180