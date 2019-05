Realizan primera cirugía oncológica pediatra con gran éxito

El jefe de Cirugía Oncológica del Hospital Infantil de México, Pablo Lezama del Valle retiró tumores de gran volumen de un niño de 12 años, causados por una enfermedad rara

Con éxito se realizó en Sonora la primera cirugía oncológica pediátrica por parte del especialista Pablo Lezama del Valle, jefe de Cirugía Oncológica del Hospital Infantil de México, al retirar un tumor de gran volumen en un menor, por una enfermedad rara.

La cirugía tuvo una duración de más de tres horas y media, detalló Ledezma del Valle, se efectuó a un niño de 12 años, originario de Pueblo Yaqui, paciente del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), con varios tumores en el lado derecho del hígado, enfermedad rara de la cual se diagnostican 30 casos nuevos al año en México.

El especialista indicó que el menor recibió previamente quimioterapias para reducirlos en tamaño y poder realizarle la cirugía con menos riesgos y mejores resultados; en todo momento tuvo el apoyo de los especialistas del HIES, y todo lo requerido, por parte de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano y del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

“Logramos controlar la enfermedad, quitamos la porción del hígado afectada, que fue alrededor del 60 por ciento, teníamos el soporte de todo lo que necesitábamos y el paciente está estable, aunque va a pasar a Terapia Intensiva por la magnitud de la operación”, resaltó.

La parte del hígado del menor que no tenía tumor había presentado un crecimiento compensatorio, agregó, por lo que se espera que en aproximadamente seis semanas más siga aumentando su volumen y logre tener una función lo más normal posible.

El niño, enfatizó, tenía la enfermedad solamente en el hígado, por lo que las posibilidades de sobrevivir son por arriba del 80 por ciento, luego de la cirugía que se le practicó.

“El poder replicar esto aquí, sin que el niño y su familia hayan tenido que desplazarse a la Ciudad de México fue muy bueno para todos; la doctora Barraza y el doctor Covarrubias con sus equipos en el HIES me invitaron a venir a practicar la cirugía”, comentó.

También, dijo, realizará en un hospital particular de la ciudad, otra cirugía en un paciente con un tumor torácico neuroblastoma.

Así mismo, Lezama del Valle impartió una plática para los especialistas del HIES, sobre la experiencia y los retos en la cirugía de tumores hepáticos en el Hospital Infantil de México.