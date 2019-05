El ABC de la píldora de emergencia si la tomas por primera vez (y esperamos que sea la última)

La primera vez que me tomé la píldora de emergencia o pastilla del día siguiente estaba un poco insegura, pues no tenía mucha información al respecto y desgraciadamente me dio pena preguntarle a mi ginecólogo, pero después de esa experiencia decidí informarme.

De acuerdo con estudios publicados por The National Institute of Health, Estados Unidos, la pastilla del día siguiente o píldora de emergencia es una alternativa para prevenir el embarazo pero solo para emergencias, es decir en una sola ingesta, no es un método anticonceptivo como tal.

La pastilla del día siguiente regularmente viene en dos presentaciones: en una sola toma o en dos, pero es muy importante que si eliges la segunda opción, el segundo comprimido lo ingieras a la hora que señalan las indicaciones del medicamento.

Es importante tomar en cuenta que entre más pronto tomes la píldora de emergencia mayor será su efectividad. Si la tomas después de 78 horas podría no funcionar.

Cuando yo la tomé estaba muy nerviosa, pues sabía que era una ‘bomba de hormonas’ y no estaba muy segura de cómo iba a reaccionar mi cuerpo, tuve solamente un poco de mareo, pero en realidad creo que también eran mis nervios.

Pero para que no te suceda lo mismo que a mí, te mostramos los…

Efectos Secundarios de la pastilla del día siguiente:

Náusea

Fatiga

Mareo

Sensibilidad en senos

Sangrados intermenstruales

Retraso de menstruación

Vómito (cuando esto sucede, es importante consultar a un médico para

saber qué procede)

Calambres o cólicos en el vientre

Después de informarme acerca de este método de emergencia me sentí más tranquila, pues indica que tiene un 99% de efectividad, pero ese 1% me preocupaba un poco todavía.

Después de dos semanas por fin llegó mi periodo y estuve más y tranquila pero inmediatamente fui con mi ginecólogo para que me orientara mejor y encontrara un método anticonceptivo según mis necesidades y las de mi pareja.

Recordemos que píldora de emergencia únicamente puede protegernos de un embarazo, no de una ETS, lo único que nos protege de ellas es el condón.

Fuente: Salud 180