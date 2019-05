¿Cómo parar la diarrea con remedios naturales?, para que no te agarre el pisa y corre

Existen diferentes tipos de diarrea y son por causas diferentes, pero si no se controla a tiempo puede provocar mayores complicaciones en la salud. Por eso, te mostramos cómo parar la diarrea con remedios naturales.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, para detener la diarrea no solamente es necesario el medicamentos, también se necesita una dieta con alimentos astringentes que ayudarán a que las funciones intestinales vuelvan a su normalidad.

En algunos casos, la diarrea se detiene simplemente con alimentos astringentes, esto cuando no es por una causa infecciosa.

Te mostramos cómo parar la diarrea con remedios naturales:

Arroz

El arroz es uno de los alimentos que más propiedades astringentes contiene. Una taza de arroz al vapor ayuda a parar la diarrea.

Es importante que sea arroz blanco, sin ningún tipo de condimento, de lo contrario no funciona correctamente como astringente.

Atole

Puede ser hecho con maicena o con agua de arroz y ambas opciones son muy efectivas para olvidarse de la diarrea.

De preferencia debe ser atole natural, sin saborizantes ni colorantes.

Zanahoria hervida

La zanahoria es rica en almidón, una sustancia que es muy efectiva para cortar la diarrea. Si esta verdura se cuece el resultado es mejor y evitamos que ciertos contaminantes de la misma afecten el organismo.

Manzana cocida

Además de proteger el intestino y también ser una fruta astringente, la manzana regula el tránsito intestinal.

Consume una manzana cocida sin cáscara (pues contiene fibra y provoca el efecto contrario), como complemento de tu dieta para la diarrea.

Bicarbonato de sodio

Los minerales que contiene el bicarbonato de sodio además de ayudar a hidratar el organismo después de las sustancias que pierde después de tener diarrea, ayudan a que se detenga.

Beber agua con dos cucharadas de bicarbonato de sodio detiene la diarrea.

Es muy importante que antes de decidir usar estos remedios caseros para parar la diarrea identifiques de qué tipo de diarrea se trata (este artículo puede ayudarte).

Asimismo, si tienes otro tipo de síntomas como vómito o fiebre es mejor consultar a un especialista para que determine el tratamiento necesario complementado de estos remedios para la diarrea.

Fuente: Salud 180