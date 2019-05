Cae ex magistrado por fraude en Infonavit

La Fiscalía de Nayarit detuvo al ex magistrado Jorge Ramón Marmolejo dentro de un proceso por defraudar a derechohabientes del Infonavit.

“Jorge Ramón fue detenido por existir una orden de aprehensión girada en su contra, por su probable participación en el delito de fraude específico de una persona”, informó la dependencia.

Se trata de Filiberto Villalobos Quintero, uno de los 60 mil derechohabientes del Infonavit que perdieron sus casas en juicios simulados en varios estados, incluido Nayarit.

“El detenido fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral, con sede en Tepic, para continuar los tramites de ley”.

Según las investigaciones, entre 2013 y 2018 se tramitaron en un despacho particular juicios con miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones, que concluyeron con sentencias que permitieron al Infonavit recuperar miles de casas en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Por el mismo caso, el 18 de mayo fue detenido el ex juez Mario Alberto Cerveza López.