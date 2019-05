“Arruinaría el cielo para todos”: Astrónomos se oponen a la constelación de 60 satélites de Elon Musk

Diversas astrónomos consideran que la constelación de 60 satélites Starlink, lanzado con éxito el pasado jueves por SpaceX —compañía del multifacético empresario estadounidense Elon Musk—, podría ser perjudicial para la ciencia.

Los expertos temen que el sistema satelital interfiera con las observaciones visuales e incluso con la radioastronomía. El astrónomo Alex Parker cree que, a la larga, podrían verse a simple vista más satélites Starlink en el cielo que estrellas. Por su parte, Jonathan McDowell y otros colegas de profesión consideran que estos satélites de comunicaciones son lo suficientemente brillantes como para causar problemas para los trabajos de astronomía. “Starlink y otras megaconstelaciones arruinarían el cielo para todo el planeta”, dijo Ronald Drimmel, del Obsersatorio Astronómico de Turín.

No obstante, Musk aseguró que Starlink no afectaría en absoluto las observaciones espaciales, agregando que “ayudar a miles de millones de personas económicamente desfavorecidas es un bien mayor”. Asimismo, añadió que se asegurarán de que la red de satélites no afecte a los descubrimientos astronómicos pues —subraya— les “importa mucho la ciencia”.

Tras el lanzamiento del conjunto de satélites artificiales, el astrónomo aficionado neerlandés Marco Langbroek logró captar en video cómo estos cruzaban el cielo nocturno a alta velocidad, moviéndose simultáneamente y con muy poco espacio entre ellos. El autor de la grabación comparó las imágenes con un “tren”, ya que las luces de los satélites se asemejan a las ventanas encendidas de los vagones en la oscuridad.

El objetivo de Musk es crear una constelación de 12.000 satélites para ofrecer Internet de banda ancha a todos los rincones del mundo desde la órbita baja terrestre.

Fuente: actualidad.rt