“Gabriel Soto sí se hace cargo de sus hijas”, aclara Geraldine Bazán

Nuevamente la polémica abraza a Geraldine Bazán pues sus palabras fueron malinterpretadas provocando que sus fans atacaran a su exesposo Gabriel Soto tachándolo de mal padre.

Mediante un vídeo por el Día de las Madres, la actriz habló de lo difícil que es ser madre y padre; sin embargo, la difusión entre medios se descontroló haciendo parecer que ella jugaba ambos papeles en la crianza de sus hijas, por lo que Gabriel mandó un mensaje.

Vía Instagram el galán de telenovelas dejó entrever que pese a estar separado de Geraldine y tener nueva pareja, sigue y seguirá haciéndose cargo de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

“He repetido que no me gusta exponer y subir a las redes mucho de lo que hago con mis hijas, pero hay imágenes que dicen más que mil palabras y que me dan gusto compartir #padreehija #fatherdaughter #love #mibabygirl #happiness #dosgotasdeagua”.

GABRIEL SOTO

Por su parte, la embajadora de Lifeway, a través del medio “La Cuchara” aclaró que su expareja está incumpliendo como padre y que todo se trata de un malentendido.

“Lo pusieron mal, yo nunca dije madre y padre, me refería a que cuando eres madre o padre, tus prioridades en la vida cambian. Yo no soy el papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá, afortunadamente. Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos y en este caso no es así. Siempre lo he dicho”.

Cabe mencionar que Geraldine y Gabriel mantienen una relación cordial por el bienestar de sus dos hijas.

Fuente: SDP noticias