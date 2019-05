Fallece Bill Buckner a los 69 años

Bill Buckner, quien cometió una de las pifias más graves en la historia del beisbol, falleció este lunes. Tenía 69 años.

Aquel error llegó en la Serie Mundial de 1986, cuando Buckner inexplicablemente no pudo controlar una roleta de Mookie Wilson a la inicial. La pelota terminó pasándole entre las piernas.

Buckner murió tras una larga batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy, informó su familia en un comunicado. Este padecimiento causa síntomas semejantes a los del Alzheimer, junto con problemas motores y de otra índole.

El ex pelotero debutó en las mayores como adolescente, jugó hasta que tenía 40 años y acumuló 2.715 hits en su trayectoria. Pero más que sus logros, lo que ha quedado en la memoria de los fanáticos es su desatención en octubre.

Los Medias Rojas de Boston, que no habían ganado una Serie Mundial desde 1918, tenían una ventaja de 5-3 ante los Mets de Nueva York en la parte baja de la décima entrada del sexto juego en el Shea Stadium. Los Mets empataron la pizarra cuando había dos outs y luego Wilson pegó el rodado por la raya de primera. Buckner dejó pasar la pelota, y el error permitió que Ray Knight corriera a home desde la segunda almohadilla, con la carrera de la victoria para Nueva York.

Boston cayó por 8-5 en el séptimo juego, y su sequía de títulos continuó mucho tiempo más, hasta 2004, cuando se coronó al fin en el Clásico de Otoño.

Luego de la infame jugada, Buckner se volvió blanco favorito de las burlas y reproches de los fanáticos en Nueva Inglaterra y más allá. Su error se ha mostrado una y otra vez en antologías de video.

“Uno puede mirar aquella Serie y señalar con el dedo en muchas direcciones”, dijo Buckner hace una década.

“Hicimos lo mejor que pudimos para ganar ahí y simplemente no ocurrió. Y yo simplemente no siento que haya tenido tanto” de culpa”.

Con el tiempo, pasó algo curioso. Buckner se volvió amigo de Wilson.