Envían a 350 estatales ante desafío del CJNG

Tras la irrupción de ayer de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zamora, el Gobierno de Michoacán resolvió enviar a 350 policías estatales.

En la plaza principal del municipio, el Gobernador Silvano Aureoles aseguró que los agentes desplegados han pasado todos los controles de confianza, por lo que dijo que se cuidará a la población y que no se tendrá tolerancia con los criminales.

“Hoy arrancamos en Zamora con un despliegue de fuerza de 350 elementos de la Policía Michoacán, 350 elementos que van a desplegarse en Zamora y en la región, son compañeras y compañeros debidamente preparados y certificados”, afirmó el mandatario estatal.

“Los elementos actuarán en apego al respeto de los derechos humanos y acatamiento de protocolos de actuación para evitar cualquier incidente de atropellos o maltratos innecesarios, pero con los delincuentes cero tolerancia, no nos van a intimidad, no nos van a arrinconar y no van a vulnerar a nuestro Estado”.

Aureoles recordó que en la zona también se encuentran elementos de la Fiscalía General del Estado, los que permanecerán ahí de manera indefinida, así como un contingente de la Policía Militar y del 17 Batallón de Infantería, con sede en Zamora.

“Todos, de manera coordinadora, nos vamos a desplegar para defender a Zamora, no nos van a volver a sorprender”, agregó.

Antes del evento público, el gobernador encabezó una reunión privada del Grupo de Coordinación Michoacán, en el que participaron representantes del Ejército y la Marina, así como del Gobierno federal y de las instituciones del Estado.

“Hemos revisado los sucesos, los de ayer pero también los antecedentes que veníamos dándole seguimiento”, indicó Aureoles.

“Estos hechos sucedidos el día de ayer nos llaman a redoblar esfuerzos, a cerrar filas, a coordinarnos más, mejor, y replantearnos una serie de tareas que tenemos que realizar en Zamora y en la región”.

En cuanto a la Policía Municipal, el gobernador adelantó que replantearán su esquema de participación.

“La seguridad pública es responsabilidad de gobiernos municipales, pero el Estado y la Federación no vamos a dejarlos solos”, añadió.

“Cuidemos a la población, pero cero tolerancia contra los delincuentes”.