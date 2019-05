Condenan agresión contra militares en Michoacán

El doctor en Derecho, Sergio Ixtepan Gonzalez, señaló que las agresiones contra militares no deben de pasar desapercibidos, pues vivimos épocas muy complicadas en cuanto a la inseguridad.

En una carta, expresó su opinión sobre los hechos ocurridos la tarde del domingo, cuando pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo, del municipio La Huacana, Michoacán, agredieron, desarmaron y retuvieron a soldados del Ejército Mexicano.

Agregó que existe un “claro y evidente contubernio de nuestras autoridades en sus tres niveles de gobierno con los grupos delincuenciales“.

Aquí la carta completa:

Compañeros Militares en situación de servicio activo y en situación de retiro, hechos delictivos como los que ocurrieron recientemente y que ya son del dominio público porque fueron vídeo grabados, hechos que fueron en agravio de los Militares afectados así como del Instituto Armado, no deben de pasar desapercibidos, ya que si bien es cierto que vivimos épocas muy complicadas en cuanto a la inseguridad y que está inseguridad es propiciada (es un secreto a voces) por el claro y evidente contubernio de nuestras autoridades en sus tres niveles de gobierno con los grupos delincuenciales, por así convenir a sus particulares intereses, ya que para muchas de nuestras autoridades su prioridad es enriquecerse con las enormes prebendas económicas que estos grupos delictivos les otorgan, omitiendo totalmente el fin para el cual fueron elegidos, también es cierto es cierto que el Estado de Derecho que prevalece que prevalece en nuestro país pende de un hilo y para el caso que se rompa, sus consecuencias pueden ser más graves de lo que se supone, pero lo más drástico de todo esto, lo más indignante de ese vídeo, es ver como un puñado de cobardes, un puñado de delincuentes que obviamente superan en número a los Militares y que estos delincuentes realmente nunca estarán bajo la lupa de la CNDH en su total dimensión, injurian, humillan y desarman a unos Militares que se encuentran impedidos para defenderse, impedidos para actuar por consignas inexactas, por disposiciones que rebasan su actuar y los dejan en un claro estado de indefensión, ya que si actúan van a ser juzgados por un juez de control del ámbito Federal y si no lo hacen, son vejados públicamente como se observa en ese indignante vídeo, caso que nos tiene bastante preocupados a quienes en algún momento hemos portado el uniforme Militar, por lo que se través de estas redes sociales y con fundamento en lo previsto por el artículo octavo Constitucional formulo una respetuosa solicitud al señor Secretario de la Defensa Nacional, para que en su carácter de titular de esa noble Institución, de una convincente explicación pública, de estos aberrantes hechos, así como de las acciones legales que se tomarán en contra de los transgresores de la ley en este grave y muy delicado evento, así como las acciones que se tomarán a futuro para evitar este tipo de vejaciones que no sólo denigran al Militar que las recibe, no sólo demuestran el total desamparo e indefensión en que se encuentran nuestros compañeros Militares que diariamente exponen su integridad física y su vida en el combate al crimen en nuestro país, sino también repercuten en una afectación a la dignidad, al honor y a la moral de quienes conformamos el Instituto Armado.

Asumo la responsabilidad de mi derecho a expresarme libremente.

Fuente: Lopez Doriga