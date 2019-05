Científico: “Si eres hombre, tal vez deberías casarte; si eres mujer, no te molestes”

Las mujeres solteras y sin niños son el grupo más feliz de la población, y además disfrutan de una mayor longevidad que las casadas o las madres, según un experto entrevistado por The Guardian.

Paul Dolan, profesor de ciencia de la conducta en la Escuela Económica de Londres, ha asegurado que los marcadores tradicionalmente usados para medir el éxito personal, en particular, el estatus matrimonial y los hijos, no se correlacionan con la felicidad.

“La personas casadas son más felices que otros subgrupos de la población solo cuando su cónyuge está en la misma sala cuando se les pregunta cuán felices son. Cuando no está, son infelices”, explicó el profesor.

El investigador descartó los resultados de los estudios longitudinales que siguen la vida de personas a largo plazo y ofreció su propia fórmula de la felicidad: “Si eres hombre, tal vez deberías casarte; si eres mujer, no te molestes”.

Según el experto, los hombres se benefician del matrimonio porque les sirve para apaciguarse: “Se arriesgan menos, ganan más dinero y viven un poco más largo”.

Las mujeres casadas, por lo contrario, mueren más prematuramente que aquellas que siempre se mantuvieron solteras, subrayó citando estadísticas.

El último libro de Dolan, ‘Happy Ever After’ (‘Felices para siempre’), utiliza datos del sondeo American Time Use Survey, que compara los niveles de satisfacción e infelicidad de individuos en función de su estatus matrimonial.

La salud femenina en general no se ve afectada por la condición de esposa, según el investigador, quien señala un mayor grado de riesgo de enfermedades físicas y mentales en las mujeres casadas de mediana edad en comparación con las solteras.

A su vez, Dolan advirtió que el estigma social que todavía pesa sobre las mujeres solteras y sin niños podría causar sensación de infelicidad en muchas de ellas.

“Si ves a una mujer de 40 años que no ha dado nunca a luz: ‘Dios mío, qué lástima, no? Tal vez, algún día, encontrarás al tipo adecuado y eso cambie’. No, tal vez, encuentre a un tipo equivocado y eso cambiará. Tal vez encontrará a un hombre que la haga menos feliz y saludable y muera antes”, concluyó.

