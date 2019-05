AMLO suspendería transmisión de las “mañaneras” en 2021 si se aprueba revocación del mandato

Si se aprueba la revocación del mandato para que en 2021 los ciudadanos voten si quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe su gobierno, la transmisión de las conferencias “mañaneras” se suspendería a través de canales oficiales.

En conferencia de prensa dijo que no hay ningún problema, porque buscaría otra manera de informar y le tiene mucha confianza a la gente.

Esto porque el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo a Reforma, analiza suspender la transmisión de las conferencias en seis estados donde habrá elecciones el próximo 2 de junio por considerarlas propaganda.

El ejecutivo envió al Congreso la iniciativa para que en 2021, cada tres años, la presidencia se someta a la revocación del mandato. En caso de no aprobarse, dijo, promoverá una consulta ciudadana.

Mañana ya no se trasmitirán conferencias en seis estados

Una queja del PAN al INE señaló que las conferencias matutinas del presidente de lunes a viernes a las 7 de la mañana son propaganda para Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas donde habrá elecciones estatales y municipales este domingo.

De acuerdo a Reforma, hoy el Instituto analizará el dictamen para suspender la transmisión en las entidades a través de los canales del estado 11, 14 y 22.

Hoy en la “mañanera” López Obrador no se espero a la resolución y dijo que a partir de mañana u hoy, si es que hay algún evento por la tarde, ya no se televisarán sus eventos.

No hace falta que nos manden una notificación, estoy de acuerdo que no se transmita la conferencias en donde hay elecciones. Que ya en lo que nos corresponde a nosotros, a partir de mañana ya no se transmiten, bueno, de hoy si tenemos algo por la tarde.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

