‘Tuca’ Ferretti: “Somos la mejor afición y el equipo más grande del mundo”

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se mostró eufórico y emocionado en la celebración del séptimo título de los Tigres de la UANL, equipo que aseguró tiene a la mejor afición y es el mejor del mundo.

Luego de llegar a suelo regio, el entrenador brasileño dio un gran discurso ante cientos de miles de ‘incomparables’ que acudieron al ‘Volcán’, a quienes agradeció por el apoyo brindado a lo largo de estos años.

“No soy una persona muy emotiva, soy una persona muy drástica como ustedes me conocen. Pero quiero decirles que el apoyo de ustedes es lo más importante para nosotros. Mucho de lo que hacemos, no les voy a mentir, es por nosotros, por la familia, pero mucho más es por ustedes (afición). Mi gran preocupación cuando el equipo sale a la cancha es que ustedes sientan que ellos están dando lo máximo por ustedes. Nosotros no nos preocupamos de compararnos con nadie, porque nosotros con ustedes somos la mejor afición y el equipo más grande del mundo”.

RICARDO FERRETTI

‘Tuca’ cumplió y se quitó el bigote

Como ya es una tradición cada vez que gana un campeonato, Ricardo Ferretti cumplió con su palabra y dejó que los jugadores le quitaran su característico bigote.

En esta ocasión fue Hugo Ayala el encargado de rasurar al ‘Tuca’ mientras Gignac y demás jugadores seguían celebrando el séptimo título en la historia de la institución.

Cabe mencionar que Ferretti alcanzó su séptimo título de Liga MX, con lo que empató al legendario Ignacio Trelles como el entrenador más ganador en la historia del futbol mexicano.

