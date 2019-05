Hacen historia con las Fiestas del Pitic

Hacen historia con las Fiestas del Pitic…La que sí que terminó haciendo historia, es la alcaldesa Celida López Cárdenas, al organizar el evento más multitudinario o concurrido, no sólo de las Fiestas del Pitic, sino en los anales de esta Capital, por como cerraran con broche de oro esa festividad, con una asistencia récord de alrededor de 50 mil almas en el concierto de Los Ángeles Azules. ¡Órale!

Es por eso del positivo comentario generalizado que hubiera, ante ese logro alcanzado de concurrencia jamás visto en esta Ciudad del Sol, ante ese “jalón” o aceptación, que en su momento no consiguieran ni el ex “PresiChente”, Vicente Fox, o el hoy Mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por lo que como nunca se festejaron los 319 años de la fundación de Hermosillo, y con saldo blanco. ¡Qué tal!

En lo que es un éxito en ese ámbito nunca antes logrado, reflejado por ese “gentío de gente”, que cabe aclarar que no es producto de la casualidad, sino de la organización, sensibilidad y el tino para por medio de un cartelera cultural y artística, haber escogido a los grupos y artistas con los que más se identifica la población, de ahí el porque se superaran todas las expectativas que había. De ese pelo.

Aunado a que lo que se vale destacar que también le abonó a ese sonado acierto, es la coordinación que promovieran con las autoridades estatales, y no únicamente por la presencia de la gobernadora, Claudia Pavlovich, sino por el respaldo que se supo que les dieron, como lo exhibe que el Gobierno del Estado es el que montara el escenario del megaconcierto azulado con el que cerraran el pasado “dormingo”.

Más menos así estuvo esa suma de esfuerzos que hizo posible que la 17 edición de esa festividad no solamente fuera la más exitosa, sino que además ese espectáculo musical se convirtiera en todo un suceso, por el cúmulo de personas que asistieran, de ahí que fueran impresionante las imágenes que circularan del Foro Rosales, con un muchedumbre que llegaba del bulevar Luis Encinas, hasta la calle Colosio.

A lo que se le agrega la civilidad mostrada por quienes acudieron, y venidos de “onde quera”, como dice el corrido, al llegar de las diferentes ciudades de la Entidad, por como en todo momento guardaran un buen comportamiento, de ahí que no registraran incidentes mayores, aún y cuando se vendiera cheve, pero nomás para “refrescarse”, no p´a emborracharse, de ahí que imperara un ambiente familiar.

Con lo que está de más el señalar que Celida Teresa así es como pasó esa primer prueba, con relación a esas Fiestas del Pitic 2019, por el buen ritmo con que terminaran, al confluir gentes de todas las edades y estratos sociales, para disfrutar de esa fiesta que rescataran, al haberles devuelto su esencia, como lo denota el eslogan que usaran y que decía: “Celebremos quiénes somos”. De ese vuelo.

Y una muestra de eso es como el pasado domingo la calle Rosales prácticamente “desapareciera”, ante el “mar de gente” que la inundara, y desde las 14:00 horas, o dos de la tarde, para tratar de asegurar un lugar y escuchar a la orquesta cumbiera originaria de Iztapalapa, con lo que se bajara el telón de nueve días de celebración que quedarán para el recuerdo, y con el compromiso de superarla el próximo año. ¿Qué no?

Se apuntan “palomita” áreas de rescate…Y en torno a las históricas Fiestas del Pitic 2019 recién terminadas, las merecen comentario aparte son las instancias de rescate y policiales, por como todo saliera en orden, al no ser cualquier cosa el controlar, o mantener vigilado a un monstruo de mil cabezas, como se le identifica a los tumultos, y más cuando hubiera vendimia de cerveza, aunque en baja escala.

Motivo por el cual de “la palomita” que se apuntaran el Comisario General de la Policía hermosillense, Luis Alberto Campa Lastra, quien hiciera el uno-dos con el Secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, junto a los titulares de Protección Civil, tanto municipal, como del Estado; así como al comandante de Bomberos, Alejandro Matty; y lo que son los siempre beneméritos de la Cruz Roja.

Y es que a como se vio de confluida esa conmemoración, se deduce que por estos días, o de “juebebes” a domingo, sí que no debieron haber dormido sus horas completas, por no ser “enchílenme otra gorda” el haber mantenido en santa paz esas aglomeraciones fuera de serie, como también los 18 mil seguidores de la agrupación de rock, La Maldita Vecindad, que se presentaran en el Parque de la Ruina. De ese tamaño.

De ahí que Luis Alberto y David José, como cabezas que son de ese sector preventivo, vaya que debieron haber vuelto a la vida, después de que llegara a su fin ese fiestón popular, al ya haber salido de la diaria presión que les implicara el salvaguardar la seguridad de alrededor de 40 mil personas por día, que es el promedio que calcularan, que se dieran cita a los diferentes foros que se montaran. A ese punto.

Luego entonces así como se pusiera de manifiesto ese cierre de filas entre los diferentes niveles de gobierno para un mismo fin, es decir, sin distingos de ningún tipo, de ahí el porque quedara un buen sabor de boca hasta en ese rubro, por en todo momento haberse visto mucha seguridad, como lo reflejaran los resultados que hablen por si solos, al nadie haberse salido del guacal, y no hubiera nada que lamentar.

Venden diésel y gas más caro en Sonora…Ahora sí que con todo y las ventaneadas que les han dado, pero los que siguen encabezando la lista negra de los ga$olinero$ y ga$ero$ más careros a nivel nacional, son los de Sonora, de acuerdo al último reporte del programa del Gobierno federal llamado “Quién es Quién” en los precios, monitoreado por la Profeco, correspondiente a la semana pasada. ¡Zaz!

Así está la enésima “quemada” para los de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que por estas tierras “desrepresenta” un tal, Luis Horacio Muñoz Santini, por de a cómo reiteradamente han estado siendo balconeados como los que venden la gasolina y diésel al precio más alto de todo el País, así como quienes comercializan el gas por estos lares. Así el agandalle.

Con lo que se continúa demostrando que a ese extremo está el abuso de dichos concesionarios, y para mayores pelos y señas está el que ventilaran en ese listado a tres estaciones de servicio ubicadas en Hermosillo, las cuales ocuparon el primero, segundo y tercer lugar, entre las que “se van grande$”, a la hora de vender el diésel, al obtener ganancias por litro de hasta casi $4 pesos. ¡Tómala!

Ese es el caso de la gasolinera localizada en boulevard López Portillo No.189, con una utilidad de $3.67 pesos por cada ¿mil mililitros?; así como la que está en boulevard Paseo de las Palmas No. 1; y la que opera en la carretera a La Colorada, en el kilómetro 3.5, esquina Planetario, que son las puntera$, en eso de “cargarla la mano” a la clientela, de ahí el porque estén alertando contra ellas. ¡Vóitelas!

En tanto que en lo que toca a las gaseras en la Entidad, cuatro grupos obtuvieron ganancias de casi $6 pesos por litro, entre los que están Gas Continental del Pacífico, en Benjamín Hill y Hermosillo; así como Rivera Gas en Empalme; en lo que son las presentaciones de tanque estacionario y cilindro, ante lo que sí que se hace necesario que diera más detalles al respecto el delegado de la Profeco, Fausto Vázquez.

Podría “morir como el pez” ex diputado…Y de confirmarse la versión, donde vaya que estarían saliendo de Guatemala para entrar a “Guatepíor”, es en la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), donde vegeta como director, Genaro Enríquez Rascón, por las habladas que se trae el ex boxeador y ex diputado, José Luis Castillo, al declarar en la TV que él ya va para ese pue$to. ¡Ajá!

O séase que así está el “golpe bajo” que “el Castillo…s en el aire” de José Luis le lanzara al aludido funcionario deportivo, tocante que a según esto ya hace “tiros de calentamiento” para relevarlo en ese encargo, porque si bien es cierto que ha andado el run run de la salida de Genaro, pero los tiempos que se han manejado es que sería para el venidero mes noviembre, por ahorita estar la Olimpiada Nacional.

Sin embargo y por estarse pasando de hablador, todo hace indicar que al en su momento hasta señalado de golpeador de mujeres, sí que pudiera “morir como el pez”, es decir, por la boca, si es que alguna probabilidad tenía de ocupar esa posición, aún y cuando el sentir general entre la comunidad deportiva, es que no tienen el perfil para estar en ese cargo, lo que equivaldría a continuar improvisando. ¡Pácatelas!

Pero al margen de las imprudentes echadas ventiladas por el mencionado ex legislador de ocasión, y hoy en día desempleado, por aquello de que a él no le tocaba anunciar un posible cambio en esa área, lo que sí dan como un hecho, es que Enríquez Rascón ya tiene un pie en el estribo, por simple y sencillamente haber pasado desapercibido, y sin nada que contar del trabajo que en teoría debería desarrollar. ¡Palos!

No obstante que lo que manejan que hizo que a Genaro casi casi lo pusieran ya “fuera de la jugada”, es el intento de secuestro que recientemente sufrieran unas gimnastas en Cancún, al acudir a competir a la citada Olimpiada, por no hospedarse en un hotel que estuviera en el perímetro de seguridad marcado por los organizadores, cuando es una cuestión que le compete a su responsabilidad, pero “se lavó las manos”.

