Frida Sofía presume a su novio en redes sociales

La controversial Frida Sofía no se queda en lamentaciones tras la polémica con su madre Alejandra Guzmán. Hace unas horas Frida derrochó amor en redes sociales al presumir que actualmente tiene pareja y ambos están muy enamorados.

En una historia de Instagram se le ve siendo consentida por un hombre, clip en el que ella acompañó con el siguiente mensaje:

“Aquí está mi perla. La que merezco, caray. Así como las almejas que transforman toda la mierda que les llega y de toda esa mierda hacen una perla”.

FRIDA SOFÍA

La joven dejó claro que tiene un hombre a su lado que la consciente mucho.

“A veces tienes que valorarte y dejarte querer pero por alguien que te encante, que te quiera cuidar, hacer reír, que nunca te deje…Creo que cuando no te das por vencido al dolor…Aprendes a volver a creer y confiar. Guapo”.

FRIDA SOFÍA

Siguen las declaraciones en la contra de su madre

Hace unas horas salió a la luz un clip donde Frida reveló en entrevista que buscaba debutar como cantante en uno de los conciertos del Versus Tour, de su madre junto a Gloria Trevi.

“Me dijo: ‘pues no creo porque este es un Versus Tour’, y dije yo ‘bueno, tienes razón’, o sea en realidad es versus Gloria con Alejandra y pues igual no es el momento…yo creo que tres días después abrió el show el hijo de Gloria Trevi y ahí si me cag&%”.

FRIDA SOFÍA

De la misma forma, la hija de la Guzmán aseguró que llamó a su madre para reprocharle su falta de apoyo a diferencia del que Trevi les da a sus hijos.

“Le mandé un mensaje y le dije: ‘¿es en serio?’, ¡qué lástima!, ¡qué envidia!, ¡qué envidia que Gloria apoye a sus hijos de esa manera”.

FRIDA SOFÍA

Cada semana Frida sigue revelando más detalles del motivo de su distanciamiento con Alejandra Guzmán, quien hasta el momento solo ha manifestado que no esta pasando por un buen momento y desea que su hija la busque para platicar.

Fuente: SDP noticias