¿Es bueno que tu hijo juegue videojuegos todos los días?

El debate sobre si es bueno o malo que un niño juegue videojuegos ha existido desde el inicio de esta creación. A pesar de la creencia popular, esta actividad sí puede llegar a ser muy beneficiosa para su rendimiento escolar y hasta físico. Sin embargo, como todo en la vida, las horas de juego serán clave para determinar si esta práctica lo está ayudando o no.

El mundo ha venido evolucionando de forma sorprendente. Y la tecnología es el principal ejemplo cuando nos referimos a los avances generacionales. Comenzando por el Pac-Man, hasta llegar a Fortnie. Esta pequeña consola de juego ha formado parte de la vida de los niños por más de tres décadas. Y aunque se cree que estos juegos afecta la atención o afecta su capacidad de aprendizaje, la realidad es que son beneficiosos para los niños de entre 6 y 15 años.

Beneficios educativos: ¡es excelente que tu hijo juegue videojuegos!

Los juegos pueden mejorar su capacidad de aprender

Al contrario de la creencia popular de que los videojuegos hace que los niños saquen malas calificaciones, realmente estos juegos pueden mejorar nuestra flexibilidad cerebral. Un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Queen Mary University of London determinó que el realizar esta actividad ayuda a activar diferentes zonas del cerebro.

Desde Starcraft, un rápido juego de estrategia en tiempo real, hasta The Sims, un juego de simulación de vida más lento, hace que el pensamiento de los niños se desarrolle más rápido. Y esto debido a que están en constante creación de situaciones hipotéticas. Esto ayuda a entender algunas materias desde el middle hasta el high school.

Desarrollan su pensamiento crítico

Una de las cosas más complicadas actualmente es el desarrollo de opiniones propias desde muy jóvenes. La influencia de los programas de TV, más los nuevos “influencers” de las redes sociales, hacen que los niños repliquen lo que estas personas expresan. Sin embargo, que un niño juegue videojuegos hace que la capacidad de crear y entender situaciones se les haga más fácil. A raíz de ello, el criterio con el que evalúan la vida real se hace cada vez más profundo. Y siempre bajo su perspectiva.

Pueden ayudar a las personas a superar la dislexia

Algunas investigaciones apuntan a las dificultades de atención como un componente clave de la dislexia. Un estudio demostró que los disléxicos mejoraron su comprensión de lectura después de varias sesiones de juego de acción. Los investigadores creen que la razón es que los juegos tienen entornos en constante cambio que requieren un enfoque intenso. Y este suele ser el principal error cuando los niños leen.

A pesar de que la dislexia tiene diferentes grados, esta puede ser detectada a tiempo. La capacidad de concentración que amerita estar sentados frente a una consola, puede ayudar a detectar si realmente tu hijo tiene este padecimiento.

Lo ayudará a tomar mejores decisiones

El tiempo siempre irá en tu contra cuando hablamos de games. Por eso es que e tan importante saber qué decisión tomar.. Ya que esta podría poner en jaque tu próximo movimiento. El niño que juegue videojuegos, por lo general, desarrolla más rápido la capacidad de pensar en posibles soluciones y situaciones. El análisis hipotético de cómo resultaría una decisión va agudizándose conforme pasan los años.

Para algunos, esa habilidad podría fortalecerse a través del juego. Debido a que constantemente se muestra nueva información durante la práctica. Y por ello, los jugadores se ven obligados a adaptarse rápidamente. En un estudio realizado en Florida, las personas que estaban inmersas en la realidad virtual fueron un 25% más rápidos en reaccionar a las preguntas sobre una imagen que acababan de ver en comparación con los no jugadores.

Que tu hijo juegue videojuegues es muy positivo para su salud

Aunque no lo crean, jugar unas horas hace que tu hijo mejore diferentes aspectos en su vida. Y la salud es el principal de ellos. Como dijimos anteriormente, nada en exceso es bueno. Por eso, debemos decir que jugar más de cuatro horas, sí puede llegar a afectar el rendimiento físico de cualquier persona.

Pero tranquila. No debes prohibirle a tu hijo que juegue videojuegos. Conoce los beneficios que esto le brinda:

Ayuda a las personas con autismo

La comunicación es el principal problema de los niños con este síndrome. Por eso, el generar interconexión con otros jugadores hará que tu hijo se desenvuelva un poco más. A pesar de que no sean conversaciones físicas, el crear vínculos que vayan de la mano con responsabilidades le será de gran ayuda.

Para estos niños del nivel 1, jugar videojuegos populares y usar tecnología puede ser muy útil para practicar y mejorar las habilidades sociales. Es momento de desmentir que esto lo que genera es más aislamiento en los niños. El hecho es que más del 70% de los jóvenes actualmente consideran que los juegos son una parte importante para hacer amigos. Comenzando por los propios compañeros del colegio.

Baja la ansiedad

Los niños suelen presentar más ansiedad que los propios adultos. Por eso es importante estar atentos a sus actitudes diarias. Este tipo de conducta se ven reflejadas en sus uñas y hasta el aspecto personal. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que esto disminuye con tan solo dos horas de juego al día. El evitar pensar en las responsabilidades diarias hace que el niño calme su inquietud. Por otro lado, es una forma efectiva para desviar su atención si en casa hay un problema.

Los ayudará a reducir el estrés

Si bien se cree que algunos juegos inducen estrés, especialmente cuando ves que tu personaje es golpeado por enésima vez, la realidad es que no es cierto. Cuando los ni;os están frente a su consola, los niveles de endorfinas aumentan. La rapidez del corazón baja cuando están sumergidos en este mundo. Lo que significa que esto funciona como una válvula de escape de la realidad.

Es bueno para los niños que están teniendo problemas en el colegio. Ya sea de bully o con las notas. Ya que al entrar en la partida, su mente se enfoca en la misión de ese momento. Y esta es ganar el juego.

Así que y sabes. Unas horas no le hacen mal a nadie. Por su salud y felicidad, let him play for a while…

¡Qué juegue videojuegos!

Fuente: Eme de mujer