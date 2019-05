Así reaccionó Danna Paola al enterarse que será parte del elenco de Quinceañera

Danna Paola este fin de semana realizó una firma de autógrafos de su nuevo disco titulado SIE7TE, en Plaza Loreto donde acudieron decenas de jóvenes y niños acompañados por sus padres para conocerla en persona y tomarse la foto del recuerdo.

Sin embargo, en entrevista con la prensa, negó rotundamente que vaya a ser ella una de la actrices de la nueva versión de la telenovela Quinceañera, aunque aceptó que hará un proyecto próximamente, del cual pronto nos dará los detalles.

“Están haciendo un montón de remakes, ¡está muy de moda! No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando Élite, estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela, hay una sorpresa de otra cosa pero no es eso”.

Agregó que ella no es de las actrices que se guíen por “la lana” sino por proyectos que le llamen la atención y le llenen el alma.

“Estar viviendo allá me cambia mucho. Estoy muy contenta, muy a gusto, me acabo de presentar en algunos festivales de radio y (me gusta) poder complementar la actuación con la música, tengo muy buenos amigos, mi familia madrileña por allá, la gente es divina. Pero el día que tenga que hacer un proyecto es porque me llene el corazón y el alma, por dinero jamás lo voy hacer”.

En cuanto al título de su disco reveló la importancia del número 7 en su vida: el cumpleaños de su mamá tiene un siete, el día que estrenó un musical, el nacimiento de su sobrina y fue en 2017 cuando se animó a escribir la música de este material.

Fuente: SDP noticias