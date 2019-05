Toman protesta a consejo político del PRI Sonora

Ivanova de los Reyes

Con el llamado a no caer en actos de corrupción y trabajar por el futuro de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el dirigente del PRI estatal, Ernesto de Lucas Hopkins tomaron protesta a los 650 integrantes del nuevo Consejo Político Estatal del partido para el período 2019-2022.

La gobernadora del Estado destacó que la confianza se gana todos los días trabajando, luchando, perseverando, atendiendo y sonriéndole a la gente.

“Tengo un partido fuerte, integrado por personas decentes y tengo un partido que está más vibrante que nunca. Las derrotas no son eternas y no todo es el dinero, esa es una gran mentira; es trabajo, pasión, lucha, entrega diaria, es ser íntegros, honestos, transparentes, ese es el servidor público.

“Es la gran oportunidad de servirle a las personas que lo necesitan, y aquí les digo a los funcionarios, los que no quieran trabajar, ahí está la puerta, pero también me siento orgullosa de mis funcionarios comprometidos. Decirles que vamos a seguir trabajando, falta mucho por hacer por un mejor Sonora”, expresó.

Asimismo, el dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas presentó su plan de trabajo al 2021, fundamentado en tres ejes: el fortalecimiento interno del partido; el trabajo con las autoridades electas, y tener mayor presencia con los diversos segmentos de la sociedad civil.

“Hace tres meses ofrecí cinco cosas para poder fortalecer al partido: disciplina para ser priista de tiempo completo; unidad para transformar diferencias en acuerdos; organización para aprovechar de mejor manera los recursos; negociación de frente y de cara a los priistas, y eficacia para cumplir con los objetivos planteados de aquí al 2021, ser más revolucionarios y menos institucionales, y en base a ello, es como vamos a trabajar”, puntualizó.

Señaló que es tiempo de darle la vuelta a la página y centrar la atención en posibilidades reales que el futuro le ofrece al partido y trabajar en el futuro de Sonora.