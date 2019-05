Se siente plena la cantante Lucero

Cuando solamente tenía 10 años de edad, Lucero decidió cambiar la diversión de los juegos infantiles por la responsabilidad de forjar una carrera artística.

Y aunque desde entonces su tiempo libre se fue desvaneciendo, para la llamada “Novia de América”, quien tras casi 40 años de trayectoria es madre, cantante, actriz y empresaria, eso no le ha impedido disfrutar la vida.

“Siempre es un dilema dividir la parte personal y la profesional, y más aún cuando eres mamá, siempre tienes esa disyuntiva de ‘¿qué hago?’. Con los hijos nunca hay un momento de calma.

“Pero, la verdad, me siento muy afortunada de poder elegir, de tener mis momentos de calidad muy importantes con ellos, creo que todo se ha acoplado a mi vida, me siento muy agradecida, no siento que me salte etapas, ni cuando era niña”, expresó la cantante en entrevista.

Hace casi 25 años brindó su primer show en el Auditorio Nacional. Desde entonces, la intérprete ha sido acreedora a múltiples premios: dos Billboard de la Música Latina, dos Lo Nuestro y un Emmy, por su trayectoria.

Y aun así, pisar por decimotercera ocasión el recinto era para ella igual de imponente como para cualquiera artista primerizo.

“Siempre se siente la misma ilusión, las mismas ganas en un lugar con mucha envergadura, mucho nombre. Cuando vine a cantar la primera vez fue maravilloso, era de ‘por fin canto en el Auditorio’.

“Lo he visto con muchos compañeros, que por primera vez que vienen se emocionan muchísimo. Te marca mucho una carrera como cantante y siempre se siente la misma emoción, siempre tienes las maripositas en el estómago de que esté lleno, de que la gente lo disfrute”, afirmó la artista.

Y parte fundamental son sus seguidores, por ello no dudó en brindarles un momento único a un grupo afortunado de poco más de 30 personas.

Provenientes de diferentes países, en su mayoría de Brasil, la intérprete de “Vete con Ella” afinó frente a ellos detalles de su concierto “Enamorada en Vivo”, en el inmueble.

“¿Les parece bien si repetimos la canción?”, dijo la intérprete antes de cantar junto al vocalista de la banda Los Sebastianes, Kelly, “Mírame”.

Entre porras, gritos y piropos que le decían, como “hermosa”, la mexicana se mantuvo atenta al sonido de los 17 músicos que la acompañaban en el escenario.

Al mismo tiempo, la madre de la intérprete, Lucero León, gozaba de ver a su hija, pues no dejó de bailar ni de cantar.

En tanto las luces se prendían y apagaban en el ensayo, en las butacas las banderas de Brasil fueron ondeadas por un grupo de jóvenes, de entre 20 y 30 años, al ritmo de “Me Deshice de Tu Amor”.