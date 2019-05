Mejora calidad de vida de familias indígenas en la Sierra de Álamos

Autoridades estatales dignificaron las viviendas de 25 familias guarijías en la zona de Mesa Colorada

Mientras su madre Herminia recibe las llaves de su nueva recámara, el niño Jesús Valdo no puede ocultar su felicidad con una sonrisa al tiempo que corre de un lado a otro en el patio de su casa, en la comunidad indígena Guarijío de Mesa Colorada, Álamos.

Ellos forman parte de las 25 familias que se beneficiaron con el programa de vivienda indígena, a través del cual la gobernadora Claudia Pavlovich cumple su compromiso de llevar las acciones de su gobierno a todos los municipios y comunidades de la entidad, expuso Miguel Pompa, secretario de Gobierno.

Herminia Enríquez Buitimea, de 29 años, anhelaba desde hace tiempo el poder brindarle una mejor calidad de vivida a su hijo, a través de una vivienda digna donde las paredes no fueran de adobe, el piso de tierra ni los techos de carrizo y hule, porque eso no los protegía de la lluvia ni el frío.

“Cuando no tenía esta vivienda y vivíamos en casa que estaba goteando y de repente se nos metía agua adentro. Ahora vivimos muy felices mi esposo y mi niño porque ya nos hicieron una vivienda y ahí no se gotea”, expresó Enríquez Buitimea.

En gira de trabajo por Mesa Colorada, Miguel Pompa informó que estas 25 recámaras adicionales son la suma de esfuerzos coordinados por parte de la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social del Estado, DIF Sonora, Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedis) y Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves).

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Manuel Puebla, detalló que las acciones de vivienda indígena, en esta comunidad, se realizaron con una inversión de un millón 780 mil 791 pesos, para beneficio de 130 personas que dormían en cuartos de adobe que estaban a punto de derrumbarse.

Elia Sallard Hernández, titular de la Coves, puntualizó que a pesar de lo complejo que son los accesos para llegar a las comunidades indígenas, como es el caso de Mesa Colorada, se cumple la instrucción de la gobernadora de brindar vivienda digna a todas las familias en cualquier comunidad y rincón del estado.

“Así como en Mesa Colorada, cumplimos en cada rincón del estado y en todas las comunidades el ejemplo de la gobernadora Pavlovich de llevar los beneficios de su gobierno a cada comunidad de Sonora, siendo solidarios, cálidos y cercanos a la gente, para atender sus necesidades, según el área que nos corresponda”, indicó la directora general de la Comisión de Vivienda.

Participaron también en esta gira de entrega de acciones de vivienda para familias de la etnia Guarijío, la presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra Platt, y José Antonio Cruz Casas, coordinador general de Cedis, quienes mantienen atención constante, por medio de diferentes programas, para las familias más vulnerables de estas comunidades indígenas de Álamos.

En su participación en la entrega de las 25 recámaras adicionales, el presidente municipal de Álamos, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, agradeció el apoyo constante de la gobernadora Claudia Pavlovich para atender las necesidades más prioritarias de las familias alamenses.