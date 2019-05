Firman ISM y el Sutspes Contrato Colectivo de Trabajo

A nueve años de firmar el primer Contrato Colectivo de Trabajo, representantes del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes), suscribieron un nuevo documento en el que se incluyen mayores beneficios para cubrir las necesidades de mujeres y hombres que laboran en la institución.

La coordinadora ejecutiva del ISM, Blanca Saldaña López, y el secretario general del Sutspes, Luis Antonio Castro, fueron los encargados de firmar el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo en el que se estipulan mejores condiciones de trabajo, libre de discriminación y con corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar.

Asimismo, destacó que con el apoyo del secretario de Gobierno, Miguel Pompa, en el ISM se ha trabajado para brindar seguridad e igualdad a todas las sonorenses, por lo que se logró la certificación ORO, otorgada por la federación, a través del Inmujeres, por cumplir con la Norma Oficial Mexicana 025, en Igualdad Laboral y No discriminación, motivo por el que era todavía más importante, añadió: cumplir con la creación de un nuevo contrato colectivo de trabajo que estableciera mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del Instituto.

Por su parte, el secretario general del Sutspes, agradeció la voluntad de la titular del ISM para lograr el establecimiento de nuevas y mejores condiciones de trabajo para las y los trabajadores de la Institución, que se convierte en la primera en el estado en contar con un contrato colectivo con perspectiva de género.

El nuevo Contrato Colectivo de Trabajo del ISM, que además fue elaborado con lenguaje incluyente, contempla opciones de tiempo flexible para el personal, lo que les permite elegir la hora de entrada y/o salida, cuando tienen hijos en edad escolar, siempre y cuando se solicite mediante un oficio que compruebe la inscripción de su hija o hijo, en educación preescolar o primaria, y se cumpla con el horario de trabajo de 8 horas, así como un permiso para salir a recogerlos cuando sea necesario, mediante solicitud previa.

Asimismo, incluye permiso especial de salida a padres y madres trabajadores para que, en caso de que ellos o sus descendientes menores de edad, requieran atención de terapia física, puedan salir en horario de trabajo, siempre y cuando se compruebe que el servicio no está disponible por la tarde.

El documento establece la adaptación de un espacio infantil seguro para hijas e hijos del personal, para momentos en que por alguna necesidad deban acudir al centro de trabajo, así como la instalación de un lactario dentro del Instituto, para que las madres trabajadoras puedan extraer su leche materna cuando lo requieran y/o amamantar a sus bebés.

El pago de guardería a padres trabajadores, cuando su cónyuge no cuente con servicio de guardería oficial, es otro de los beneficios que se establecen en el nuevo contrato colectivo de trabajo.

También se estipula que deberán considerarse y hacer válidas las incapacidades expedidas por médico particular, (o en su caso de medicina alternativa), siempre y cuando el médico tratante cuente con cédula profesional.