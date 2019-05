Inicia construcción de casas en Basiroa

Con el inicio de la construcción de 107 unidades básicas de vivienda en una primera etapa, de un total de 128, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano cumplió el compromiso que contrajo con habitantes de la comunidad de Basiroa, de construirles de nuevo sus viviendas, destruidas por la tormenta tropical 19-E el 19 de septiembre de 2018.

Entre los beneficiados está don Antonio Villegas, quien esa mañana de septiembre miraba cómo el agua que había dejado la tormenta se llevaba lo poco que quedaba de su hogar, y era la quinta ocasión que las contingencias climáticas habían dañado su casa, sólo que esa vez no sabía si podría levantarla una vez más.

En esa ocasión, la mandataria, quien acudió a supervisar la entrega de apoyos a damnificados, se comprometió con él a entregarle una vivienda digna y segura y a menos de un año de ese compromiso, regresó a Basiroa, en el municipio de Álamos, para iniciar la construcción de la casa de Don Antonio y de otros afectados, quienes en menos de cinco meses un nuevo hogar, totalmente funcional y resistente a los embates de la naturaleza.

“Ahora sí empezó a haber movimiento por todos lados, estamos alegres ahorita porque está trabajando ahorita la gente, eso es todo lo que necesitamos nosotros, y gracias a Dios que sigue para delante”, comentó don Antonio, de 84 años de edad.

Al colocar el primer block que da inicio a la construcción de las viviendas, Pavlovich Arellano indicó que estas acciones concluirán en un plazo estimado de cinco meses y benefician a 557 personas que en septiembre pasado perdieron sus hogares por las fuertes lluvias.

Se trata de casas construidas con muros de block, losa de cimentación, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, las cuales se ubicarán en lugares seguros y resistentes para futuras contingencias climáticas.

“Ustedes merecen vivir dignamente, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de ya ver por fin que se empieza el trabajo de obras de las viviendas que perdieron las personas ese día, y sobre todo saber que ya no las van a perder más, que ya no va a haber una segunda, una tercera, una cuarta, ya no las van a perder más”, aseguró.

Agregó que “van a ser viviendas en lugares seguros y con materiales seguros, ya no se van a volar sus techos con los vientos, ya no se van a caer sus láminas, ya no se van a caer sus paredes de cartón, van a tener su vivienda digna, como siempre he dicho que merecen todos los sonorenses”.

Durante la gira de trabajo por Basiroa, la mandataria sonorense entregó también el sistema de agua potable para esta localidad, un comedor escolar para el plantel de Cecytes, y el sistema sanitario por biodigestores.

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, presidente municipal de Álamos, agradeció el apoyo que su comunidad ha tenido por parte del Gobierno del Estado, al existir una coordinación constante para atender a las personas que resultaron afectadas por fenómenos naturales.

En esta gira de trabajo se anunció también la construcción de un centro de salud para la comunidad de Basiroa, así como el envío de transporte escolar y un comedor comunitario.