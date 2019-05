Cumplen patrones con sus trabajadores

Hasta el momento, el 70 por ciento de las empresas sonorenses han cumplido con la obligación de entrega de utilidades a los trabajadores, como se marca en la ley laboral, informó el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra.

El funcionario estatal abundó que los patrones atienden la obligación que está inscrita en la legislación laboral, para hacerse efectiva durante el mes de mayo.

“A estas alturas, el 70 por ciento de la empresas han cumplido con la obligación”, argumentó Valenzuela Ibarra al aclarar que en caso que un trabajador no reciba el reparto de utilidades debe acercarse a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para citar a la empresa y conocer la razón por la cual no cumple con la prestación.

La empresa puede ser sometida a un proceso ordinario para obligarla que cumpla, si es que ha tenido utilidades, abundó

“Documentalmente debe demostrar que no obtuvo utilidades, a través de la declaración que rindió ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y hay una referencia con respecto al año anterior, por lo que deberá tener muy buenos argumentos para decir que no obtuvo utilidades, no es cosa de negarlo solamente”, puntualizó.