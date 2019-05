Amonestan a gasolinera por carecer de extintor

Aunque el incidente no fue ocasionado en el establecimiento, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) amonestó a la gasolinera que no tenía habilitado extintores para pagar el fuego de un automóvil, incendiado cuando llegó a la negociación y por lo tanto no fue controlado y las llamas lo consumieron.

En referencia al automóvil incendiado en el bulevar Solidaridad entre las calles Camelia y Tepic y donde sus tripulantes recurrieron a una gasolinera cercana para ser auxiliados con extintores, Alberto Flores Chong, titular de la dependencia que se revisó el lugar y se ordenó a colocar los dispositivos de seguridad.

“Todos los sujetos obligados como el caso de los expendedores de hidrocarburos en cualquier de sus modalidades, gasolina, gas LP, gas natural, deben tener un programa interno de protección civil”, argumentó.

Se hace una revisión anual documental y del protocolo de seguridad de cada establecimiento que tiene brigadas de reacción, cuando son aprobados sus planes de protección civil, abundó.

“En base a la capacidad operativa publicamos un programa anual de inspecciones, la prioridad que se ha marcado en lo que va de la administración de la gobernadora son las guarderías, el 100 por ciento de las guarderías se visitan y se inspeccionan y en base a la disponibilidad del personal que tenemos nos distribuimos el resto de las área a revisar entre ellas las gasolineras”, precisó.

Las gasolineras están en la lista de inspección, pero en caso que durante el año no se logre visitarlas se incluyen para el siguiente año, así se ha trabajado en el caso específico de estos establecimientos, apuntó Flores Chong.

Independientemente de la normatividad a cumplir con el estado, las gasolineras también están sujetas a otras normas regulatorias de tipo federal a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, comentó.