Sabemos que sonreír genera más confianza al relacionarnos con las personas, incluso te da un mayor atractivo, aunque no son los únicos beneficios de hacer de este gesto un hábito. Pero ¿será que sonreír alarga la vida? De inicio la hace más agradable.

¡Amo sonreír! Sí, lo acepto, soy de esas personas que sonríen prácticamente todo el día…Y no, tampoco significa que mi vida sea perfecta, que no pase por malos momentos o nunca me sienta triste, simplemente me gusta hacerlo, pues me da una sensación de bienestar incluso cuando las cosas no salen tan bien.

Y al parecer no estoy equivocada, pues de acuerdo a los especialistas y científicos, sonreír tiene grandes beneficios para tu salud física, emocional y mental, aquí algunos ejemplos.

¿Sonreír alarga la vida?

Si bien no es una ecuación exacta, estudios han relacionado que a la gente feliz y sonriente con una mejor salud y, en consecuencia, más años de vida.

Una de estas investigaciones fue la de la Universidad Estatal Wayne, en Detroit, Estados Unidos, que examinó tarjetas de jugadores de beisbol, previas a los años 50. ¿El resultado? Quienes sonreían en las fotos, vivían un promedio de 80 años, mientras quienes no lo hacían, sólo vivían un promedio de 72.9 años.

Si bien puede no ser concluyente, la realidad es que sonreír tiene beneficios para tu salud. Uno de los principales es que activa la liberación de neuropéptidos, que ayudan a combatir el estrés, sin olvidar a las endorfinas, serotonina y dopamina, las cuales ayudan a relajarte e incluso reducir tu ritmo cardíaco y la presión arterial.

Otros beneficios de sonreír

Quizá no te vuelvas inmortal por sonreír, pero sí puedes obtener beneficios a corto plazo:

Influyes positivamente en tu entorno. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard, cuando estás contento, quienes te rodean tienen un 25% de probabilidad de contagiarse. Y parte de este cambio positivo en el estado emocional de otros, se refleja cuando te devuelven la sonrisa.

Te da un voto de confianza. Investigadores han encontrado que las personas tienden a confiar más en una alguien que sonríe… Claro, siempre y cuando sea una sonrisa sincera y no de esas que dan miedo y más bien generan desconfianza.

Te ayuda a sentirte mejor. A veces es difícil sonreír cuando todo anda mal, sin embargo, la ciencia ha demostrado que hacerlo nos hace sentir mejor. Sí, cuando te sientes mal, sonreír y cambiar tu postura contribuye a transformar tus emociones….Y también funciona al hacer sonreír a otros.

¿Por qué la gente no sonríe?

Pese a todos los beneficios, hay personas que no sonríen, y muchas veces va más allá de un tema de personalidad, pesimismo o depresión, pues existen aquellos que tienen un impedimento físico para hacerlo.

Así es, desde problemas como un tumor, parálisis facial, derrames cerebrales, hasta el síndrome de Moebius, que, aunque raro, impide que las personas puedan sonreír, entre otras expresiones faciales y complicaciones, debido a un desarrollo incompleto de dos nervios faciales.

Sin embargo, hay otro motivo físico más común para no sonreír y tiene que ver con la inseguridad de tu sonrisa. Aceptémoslo, ésta también se ha vuelto un rasgo estético, de ahí que, si no tienes la dentadura “perfecta”, puedes no sentirte muy a gusto haciéndolo.

Fuente: Salud 180